Késő nyári idő jön a hétvégére

A hűvösebb, kora őszi napok után hétvégére felmelegedés jön, átmenetileg visszaköszön a nyár, késő nyári időre számíthatunk - írja az Időkép az előrejelzésében. Ha nem is tartósan, de pár nap erejéig, hétvégén ugyanis egy hidegfront előtt déli, délnyugati áramlással meleg légtömegek érkeznek hazánkba.

Pénteken hajnalban, reggel még előfordulhat kisebb csapadék, napközben aztán egyre inkább felszakadozik a felhőzet, a napsütés veszi át a főszerepet. Délire, délnyugatira forduló áramlással melegedés kezdődik, ezen a napon még 21-26, szombaton a viszonylag hűvös hajnal után már 24-29 fokra van kilátás a délutáni órákban. Ekkor a déli, délnyugati szél is sokfelé feltámad, nyugaton, északnyugaton erős, viharos lökések is lehetnek. Egy-egy zápor, zivatar csak a keleti határ közelében alakulhat ki.

Vasárnap is sokfelé élénk, északnyugaton erős lesz a déli, délnyugati irányú légmozgás, mely ott délután várhatóan északnyugatira fordul. Marad a meleg, nyári idő, az Alföldön akár a 30 fokot is mérhetünk délután, de a nyugaton egy hidegfront hatására már több lehet a gomolyfelhő, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, és a csúcshőmérséklet is 25 fok közelében maradhat - írja az Időkép.

A jövő hét elején hidegfront vonul át Magyarország fölött.

Elmarad a szombati Balaton-átevezés

A várható erős szél miatt viszont elmarad az eredetileg augusztus 12-ére tervezett, majd szeptember 9-re halasztott MOL Balaton-átevezés Fonyód és Badacsony között - írja az MTI. Csütörtök délben hozták meg a döntést az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján. Eszerint nem lesz rossz az időjárás szombaton, de az erős, és kedvezőtlen irányból fújó szél, valamint az ennek nyomán keletkező hullámzás miatt döntöttek a program elmaradásáról.

Az érdeklődés nagy volt, jövőre mindenképpen szeretnék megszervezni az eseményt.

A Fonyód és Badacsony között oda-vissza teljesítendő, 10,2 kilométeres táv megtételére a sárkányhajótól a gumicsónakig mindenféle vízi járművel készültek a jelentkezők. Az első időpontra ezer, a szeptemberire pedig 600 résztvevő jelentkezett 300 hajóval csak interneten, és ehhez jöttek volna a helyszíni nevezések. A befizetett nevezési díjakat visszafizetik.