A Feketesereg vezetője állítja, nem Portik volt a felbújtó az Aranykéz utcai robbantásnál

Nem Portik Tamás adott megbízást Jozef Rohácnak, hogy pokolgépet robbantson az Aranykéz utcában, 1998 július 2-án. Ezt állította Portik ügyvédje, Szikinger István Hír TV-nek. A Riasztás című műsornak megszólaló ügyvéd azt mondta, új tanú jelentkezett, aki tudja, hogy mi történt valójában.

Az új tanú Magyar Róbert, a Feketesereg egykori vezetője. Magyart emberölés előkészülete, emberölés kísérlete és zsarolás miatt tényleges életfogytig tartó börtönre ítélték. A szegedi Csillag börtönben raboskodik, itt találkozott Roháccal, aki elmondta neki, hogy nem Portik volt a felbújtó.

A Riasztás úgy tudja, Magyar Róbert egy olyan ismert embert nevezett meg a robbantás felbujtójaként, akinek a neve már korábban is felmerültaz ügyben. Egyszer be is idézték a bíróságra, de végül nem hallgattákmeg.

Az ügyészség megerősítette a műsornak, hogy érkezett perújítási indítvány Portik ügyében. 15 napon belül eldöntik, hogy folytatódik-e a 90-es évek maffiaháborújának egyik legfontosabb ügye a bíróságon. Portikot felbújtóként 13 év fegyházbüntetésre ítélték.