Juncker találkozni fog Orbánnal Tallinnban

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke találkozni fog Orbán Viktorral Tallinnban, a digitális uniós csúcstalálkozón, ahol a bizottság vezetője kész bármiről megbeszélést folytatni a magyar miniszterelnökkel - közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője újságírói kérdésre válaszolva pénteken, a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján, írja az MTI.

Mint elmondta, az Európai Bizottság sosem bocsátkozik "szóbeli ping-pongba" egyetlen tagország kormányával vagy kormányfőjével sem. A bizottság elnöke Orbán Viktornak írt, mindenki számára hozzáférhető levelében érthetővé tette a bizottság álláspontját minden vitás kérdést illetően - tette hozzá a szóvivő.

Orbán Viktor augusztus végén levelet küldött az Európai Bizottságnak, amelyben a magyar miniszterelnök azt kérte az uniós testülettől, hogy az fizesse ki a magyar-szerb határ védelmét szolgáló rendszer és intézkedések költségeinek felét. Jean-Claude Juncker Orbán Viktornak küldött válaszlevelével kapcsolatban a szóvivő korábban elmondta, a bizottság kész arra, hogy minden tagállamnak támogatást nyújtson ahhoz, hogy megvédjék az Európai Unió külső határait és kezeljék a migrációt. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a szolidaritás kétirányú és kölcsönös, amelyből minden tagállamnak ki kell vennie a részét. A közösen vállalt kötelezettségeknek mindenkinek meg kell felelnie, mondta.

Ahogy arról beszámoltunk, az Európai Bíróság elutasította a magyar-szlovák keresetet az ellen, hogy menedékkérőket helyezzenek át Olaszországból és Görögországból. A döntésnek még csak elvi jelentősége van, de innentől már valószínűleg csak idő kérdése, hogy büntetés következzen. Orbán Viktor korábban kijelentette, hogy semmiféleképp nem hajtjuk végre az áthelyezést.

„Tudomásul kell venni az ítéletet, együtt élünk vele, de nem változtatjuk meg a migránsokat érintő politikánkat” – mondta az elbukott kvótaperről Orbán Viktor miniszterelnök pénteken reggel a Kossuth Rádióban. Azt is hozzátette, hogy ellenséges európai közegben kell végeznünk a munkánkat.

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke arról beszélt, hogy az Európai Bíróság kvótaügyben hozott ítélete elősegítheti a dublini rendszer reformját. Tajani az áthelyezési kvóták további megemelését is vázolta a Corriere della Sera című olasz napilapban pénteken közölt interjúban, szemlézi az MTI.

Antonio Tajani kijelentette: az Európai Bíróság ítélete elismerte, hogy a migráció vészhelyzetet teremtett, és ezzel nem lehet kizárólag néhány országot terhelni.

Antonio Tajani szerint az áthelyezést elutasító országok a szolidaritásra mondtak nemet olyan országok felé, mint Olaszország is, "amelyek segítettek nekik, amikor meg akartak szabadulni a szovjet iga alól és a kommunista diktatúrától. Most továbbra is támogatjuk őket az európai strukturális alap forrásaival, amelyeknek nettó kedvezményezettjei. A szolidaritás azonban nem lehet egyirányú, máskülönben nincs értelme az unió tagjának lenni" - mondta. Az európai uniós politikus megjegyezte: "Ezzel együtt meggyőződésem, hogy anyagilag segíteni kell az olyan országokat mint Magyarország a külső határok védelmében".