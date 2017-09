Hiába a tiltakozás, Putyin megkapja a kitüntetést

Péntek reggel mi is írtunk arról, hogy a Debreceni Egyetem újabb két tanszéke határolódott el Putyin díszpolgárrá választásától, így összesen már az egyetem négy tanszéke jelezte közleményben, hogy nem támogatják az orosz elnök kinevezését. Az utóbbi időszakban nagy felháborodást kiváltó intézkedéssel kapcsolatban megkerestük a Debreceni Egyetemet, akik válaszukban azt írták, fenntartják a cím adományozásáról szóló határozatot.

Az intézmény tiszteletben tartja a magánvéleményeket, de azt elítéli és a szabályzatokkal ellentétesnek tartja, hogy egyetemi szereplők tanszéki titkos szavazásokra hivatkozva és a hivatalos egyetemi eljárásrend figyelmen kívül hagyásával, az érvényben lévő szabályzatokban szereplő hatásköröket túllépve tesznek nyilatkozatot.

– írta válaszában az egyetem arra a kérdésre, hogy mi a vezetés véleménye a tiltakozásokról, kiemelve azt is, hogy a Civis Honoris Causa cím odaítéléséről testületi döntés van, a szenátusi tagokat pedig az egyetemi közösség választja demokratikus úton. Levelükben az egyetemi polgárokat arra kérték, hogy tartsák be az az intézmény szabályait, és magánvéleményüket ne tüntessék fel intézményi állásfoglalásként.

Azt is megjegyezték, hogy a Debreceni Egyetemnek 216 tanszéke van, az elmúlt egy hétben állásfoglalásra hivatkozó tanszékek száma pedig 4. Állításuk szerint ráadásul ezekből háromban a 2013 előtti rektori vezetéstől elválaszthatatlan a tanszék első embere, kettőnek pedig a vezetője az akkori rektor. Hozzátették, hogy problémájukkal nem keresték meg az intézmény vezetését, tiltakozásukat hivatalos csatornán el sem juttatták hozzájuk, csak a sajtón és a közösségi portálokon keresztül próbálnak nyomást gyakorolni a döntéshozókra.

Mint írják, mindez sajnálatos tény, ahogy az is, hogy a Hallgatói Önkormányzat jelzése alapján az elmúlt tanévben a tőlük függő viszonyban lévő hallgatókat, doktoranduszokat is több alkalommal tiltakozásra buzdították, akár intézményi kezdeményezések, akár doktorandusz hallgatókat érintő törvényi szabályozás miatt. Kitértek emellett arra is, hogy az intézmény rektora tegnap megkapta és tudomásul vette Vajda Mihály lemondását a professor emeritusi címről, ám azt hozzátették, hogy Vajda egyébként régóta nem tart már kurzust az egyetemen.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy van-e lehetőség a Civis Honoris Causa kitüntetés odaítéléséről szóló szenátusi döntés megváltoztatására, ezzel kapcsolatban azt írták, hogy nincs ilyen tartalmú előterjesztés. Arra a kérdésre, hogy átgondolják-e az egyetemi cím adományozását az orosz elnöknek azt válaszolták, hogy

a határozat érvényben van, azt fenntartjuk.

Ennek értelmében tehát az orosz elnök vélhetően megkapja a kitüntetést, mint írták akkor, amikor sikerül olyan időpontot találni, amely megfelel a díjazottnak. Emlékeztettek arra, hogy Putyin a korábban kapott díszdoktori címei esetében is hosszú ideig tartó egyeztetést követően vette át címét, köztük az Athéni Egyetemen, a görög állam legrégebbi egyetemén is.