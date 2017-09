Tényleg létezik a Fidesz-által szajkózott Soros-terv?

Soros György egy 2015-ös és egy 2016-os esszéjében is pontokba szedve vázolta, szerinte hogyan kellene megoldani a menekültválságot. A Fidesz a legfőbb üzenetét jól értette, de a részleteket illetően elég nagyvonalú: a milliárdos valóban több százezres kontrollált, segített befogadást akar, de a kötelező kvótát és a Merkel-féle határnyitást például pont nem támogatja.

A Soros-terv olyan, mint Pom-pom. Ha akarjuk, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestőpemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Mindig változik, a lényeg, hogy a milliárdos a menekültekkel akar rosszat Magyarországnak.

De ne vicceljük el a dolgot.

A magyar kormány szerint Brüsszel szerdai kvótaper-döntése mögött (is) a Soros-terv áll. Két hónapja készítik fel erre a közvéleményt, először július 3-án dobták be a kifejezést. A Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció egyik sajtótájékoztatóra reagált a párt azzal, hogy fel kell hívni a figyelmet a Soros-terv veszélyeire. A magyar származású, amerikai milliárdos Soros György ugyanis azon dolgozik, hogy migránsokkal árassza el Európát, lebontsa a határokat, és kiiktassa a magyar határvédelmet, írták.

Aztán Tusványoson, július végén már sokkal konkrétabb volt a miniszterelnök. Orbán Viktor ott azt mondta, létezik egy Soros-terv, ami négy pontból áll.

évente be kell hozni egymillió migránst az unióba, mindenkinek kell adni 4,5 millió forint értékű eurót, a bevándorlókat szét kell osztani az unió országai között és fel kell állítani egy európai bevándorlási ügynökséget, amely elvenné a döntési jogokat a migránsokat érintő ügyekben a nemzetállamoktól.

Ez tényleg így lenne? Nézzük sorban.

Soros György 2015 szeptemberében, félig-meddig válaszul Orbán Viktor addigi bírálataira, kiadott egy esszét, amelyben valóban vázolt egy hat elemből álló tervet (ő maga is a terv szót használta). Azért kell ez, érvelt, mert meg kell erősíteni a menekültek beáramlását érintő szabályozást, hogy minden biztonságos, rendezett módon történjen, és olyan ütemben, amely arányban áll Európa felszívóképességével. A terv szerint a válság megoldásához

1. Az EU-nak évi egymillió migránst kellene befogadnia, és a terheket igazságosan meg kell osztania. Emellett migránsonként 15 ezer eurót kellene biztosítania, hogy az első két év lakhatását, egészségügyi ellátását és oktatását fedezzék, "és hogy a menekültek befogadását vonzóvá tegyék a tagállamoknak". Ehhez, ha kell, bocsásson ki kötvényt az EU. Vagyis "a Soros-tervben" az országok, nem pedig a menekültek kapnák a pénzt.

A tervében azt is írta, fontos, hogy a tagállamok és a menedékkérők is kifejezhessék, mit akarnak. "Odatenni őket, ahová ők akarnak menni, és ahol őket is akarják, ez a siker elengedhetetlen feltétele", írta.

2. Aztán finanszírozni kell Libanon, Jordánia és Törökország feladatait az ott élő négymillió menekült ellátásában.

3. Az EU-nak létre kell hoznia egy közös menedék- és bevándorlási ügynökséget, és egy közös határőrséget, mert a 28 különálló szervezet működésképtelen, igazságtalan (országonként eltérőek a szabályok), és drága.

4. Biztonságos csatornákat kell létrehozni a menekültek utazásához. Ez az a pont egyébként, ami miatt a leghevesebb bírálatok érik Sorost, mondván, a civil szervezeteivel "taxiztatja" Európába a menekülteket, összejátszva az embercsempészekkel is. Erre mondják a civilek, hogy a menekültek mindenképp útra kelnének, ők csak életeket mentenek.

5. Az EU által létrehozott működési és pénzügyi megállapodásokat arra kellene használni, hogy egységes világszabványt állítsunk fel a bevándorlók/menedékkérők kezelésére.

6. Ahhoz, hogy az EU fel tudjon szívni évi egymillió migránst, a magánszektort is be kell vonni. NGO-kat, egyházakat, vállalatokat kell rávenni, hogy szponzorként működjenek.

Az írás azzal zárul, hogy szerinte Orbán hozzáállása megosztja és rombolja az EU-t azáltal, hogy megtagadja az értékeket, amikre Európa épült, és megszegi a törvényeket, amik működtetik.

Egy nem sokkal később a Bloombergnek kiadott írásos közleményében pedig úgy értékelte, hogy "Orbán terve szerint a nemzeti határ maga a cél, és a menekültek ennek akadályai.

A mi tervünk szerint viszont a menekültek a cél, és a nemzeti határok az akadályok.

A fenti tervben is világossá tette, mit gondol a kvótákról, de egy 2016 tavaszi, majd őszi írásában még konkrétabb volt. Ezekben az áll, hogy az az év márciusi török-EU megállapodásnak négy nagy hibája van: nem összeurópai, mert Merkel tárgyalta le és kötötte meg, alulfinanszírozott, Görögországot egy ketreccé változtatta, és ami a legfontosabb, írja Soros:

nem önkéntes, mert az EU kvótákat akar bevezetni, a menekülteket ott akarja elhelyezni, ahol nem akarnak lenni, és ahol az országok sem akarják őket.

"Ez szerencsétlen, mert az EU nem élhet túl egységes menekült- és migrációs politika nélkül".

Hogy mi lenne a megoldás? Hát egy újabb, ezúttal hétpontos terv, írta tavaly ősszel Soros. Itt már visszavesz a befogadandó menekültek számából. Röviden:

A menekültek biztonságos és rendezett módon való befogadása, mondjuk 300 ezer emberé évente. (A 2015-ös írásában lévő egymillióhoz képest a 2016 tavasziban 3-500 ezerről ír, ez lett végül 300 ezer) Az EU szerezze vissza a határok feletti kontrollt. Pénz. Évi legalább 30 milliárd euró kellene. Közös határvédelem, menekültkérelem-elbírálás és menekült-áthelyezés. Önkéntes részvétel az áthelyezésben. Az EU nagyobb segítsége a menekülteket fogadó országok és Afrika felé. Befogadó környezet megteremtése.

Soros egyébként bírálta a német határnyitást is. Egy 2016 nyári írásában a Brexitről fejtette ki a véleményét, és ebben szerepel pár bekezdés a migrációról is. Szerinte Merkel döntése, hogy szélesre tárta a határokat, nem volt átgondolt, mert nem vette figyelembe ennek csalogató erejét, így a hirtelen beáramlás az egész EU-ban megzavarta az emberek mindennapi életét.

A megfelelő kontroll hiánya pánikot okozott, mindenkit érintve. A helyben élőket, a hatóságokat és a menekülteket is. Emellett kitaposta az utat az idegengyűlölő pártoknak,

írta.

Fotó: Barakonyi Szabolcs 2015. szeptember 4-én a Keleti pályaudvarról több ezer menekült indult gyalogosan útnak Németországba. Angela Merkel a határnyitás után nyilatkozta: "az emberek sorsát tartottam szem előtt, de összességében tisztában voltam a (menekültügyi) helyzettel".

Azt viszont nem tudja, igaz, nem is akarja letagadni Soros, hogy keményen lobbizik az általa elképzelt migrációs politika mellett. 2016 augusztusában kiszivárgott egy pár hónappal azelőtti belső helyzetelemző írás (pdf) a Soros-féle Open Society Foundationstól és a migrációs szervezetéről, az International Migration Initiative-ről. Azt írták benne, hogy a jelenlegi migrációs helyzet új lehetőséget teremt a szabályozás globális szintű megreformálására, akár a meglévő, többoldalú rendszereken keresztül, akár úgy, hogy új szereplőket hozunk össze, hogy gondolkodjanak innovatívan.

Azt is leírják benne, hogy

támogatták a terület befolyásos szereplőit, hogy azok formálják a migrációs politikát, befolyásolják a folyamatokat, amik hatással vannak a migrációs szabályozásra.

Ehhez képest érdemes tehát figyelni a Fidesz nyáron elindított Soros-terv-kampányának részleteit.

Németh Szilárd pár nappal Tusványos után arról beszélt, hogy a Soros-terv része a kötelező kvóta is, az európai bevándorlási ügynökség pedig "gyakorlatilag egy utazási irodaként működne". A Kormányzati Tájékoztatási Központ, Völner Pál és Bakondi György aztán egyszerre hozták be a történetbe a kvótapert, amikor július végén az illetékes főtanácsnok kiadta a Magyarországnak kedvezőtlen álláspontját. Mindannyian azt mondták, az EU is a Soros-tervet erőlteti, majd Budai Gyula már arról beszélt, hogy Sorosék bevándorlás szervezési ügynökségen keresztül akarják "szétteríteni" a bevándorlókat, akiknek pénzbeli támogatást adnának.

Szijjártó Péter ugyanekkortájt több napon át tartó adok-kapokba keveredett osztrák politikusokkal, a nyilatkozataiban ekkor már azt is Soros-terv részeként említette, hogy jogi és pénzügyi fenyegetéssel akarják rávenni az országokat, hogy migránsokat fogadjanak be. Pedig Soros pont, hogy pénzügyi ösztönzőt adott volna a befogadóknak.

Rogán Antal aztán pénteken megint egy újabb árnyalattal jött elő az Echo Tv-ben: szerinte az a Soros-terv, hogy meg kell szüntetni Európában az "európai jelleget", el kell jutni addig, hogy Európa "kevert népességű legyen". Ennek a "Soros-tervnek" a végrehajtását meg kell akadályozni, mondta. Ennek viszont már semmi nyomát nem találni Soros írásaiban.

Soros és a zavargások Rogán Antal szerint "Soros támogatásával zajlik egy felkészülés a polgári engedetlenségre, ami könnyen erőszakos zavargásokba csaphat át, mint Szerbiában és Macedóniában". Azt mondta, azok a külföldiek, akik Magyarországra érkeznek előadásokat tartani polgári engedetlenségről, Szerbiában és Macedóniában utcai zavargásokba torkolló akciókban vettek részt. Soros macedón kavarásairól itt írtunk, a zavargásokra utaló üzenetről pedig itt olvashatja cikkünket.

(Címlap és borítokép illusztráció: szarvas / Index)