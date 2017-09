A Fidesz visszaszerezte elvesztett városát

Cikkünket folyamatosan bővítjük!

A Fidesz-KDNP-Paksi Lokálpatrióták jelöltje, Szabó Péter simán megnyerte az időközi polgármester-választást Pakson. A voksok 68 százalékát szerezte meg - írta a Paksi Hírnök.

A fideszes jelölt 3423 voksot kapott, míg a második helyen végzett független jelölt, Mezősi Árpád eléggé lemaradva: 1423 szavazatot.

Vagyis a Fidesznek a 2014-es csúfos vereség után újra sikerült nyernie, és az eddigi alpolgármester lesz a város vezetője.

A választáson négyen indultak, és bár az ellenzék nem indított jelöltet, a korábban MSZP-s színekben induló Mezősi Árpád számított Szabó legesélyesebb kihívójának. A következő eredmény született:

Szabó Péter (Fidesz-KDNP-Paksi Lokálpatrióták): 3423 szavazat

Mezősi Árpád György (független): 1423 szavazat

Medveczki Zoltán (Magyar Környezetvédők Pártja): 111 szavazat

Kerezsi László (Magyar Munkáspárt): 52 szavazat

Fotó: Hegedűs Márk Mezősi Árpád

A Tolna megyei Pakson azért kellett időközi voksolást tartani, mert a 2014-ben a Néppárt jelöltjeként polgármesterré választott Süli János miniszter lett. Május 31-ével lemondott tisztségéről, miután Áder János köztársasági elnök április 26-án kinevezte a Paks II építéséért felelős miniszterré.

Bár Süli Orbán Viktor kormányának minisztere lett, nem a Fidesz színeiben győzött 2014-ben. Sőt, a Fidesz itt elég nagyot bukott legutóbb. Egy helyi szervezet, a Néppárt ugyanis mind a 8 egyéni körzetet megnyerte, a néppárti polgármester-jelölt, Süli János pedig 78-22 százalékos aránnyal földbe döngölte a Fidesz színeiben induló Kozmann György világbajnok kenust.

Pedig Paks nem balos város, a Fidesz az utóbbi időben simán nyerni tudott a településen. A 2014-es parlamenti választáson is a Fidesz kapta a legtöbb voksot, 2010-ben az önkormányzati választáson pedig még a Fidesz nyert az összes választókerületben, és a polgármestert is a Fidesz adta. Aztán jött a belső háborúskodás, amelynek végén kicsúszott a város a legnagyobb kormánypárt kezéből.

A legutóbbi önkormányzati időközin már visszaállt a Fidesznek kedvező helyzet. Májusban a 7. választókerületben a most polgármesterként induló fideszes Szabó Péter nyert simán a most is ringbe szálló Mezősi Árpád ellen, aki akkor még nem függetlenként, hanem szocialistaként indult.