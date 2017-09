Nézze meg, milyen gyorsan dolgozik egy ékszerbolti rabló

Törd be a vitrin ablakát, aztán amilyen gyorsan csak lehet, söpörj be mindent egy jó nagy szatyorba - a most következő videó alapján ez az ékszerbolti rablók szakmai minimuma.

A bolti kamera által készített felvételen látható férfi szeptember 8-án hajnalban tört be egy székesfehérvári üzletbe, ahonnan több millió forint értékű aranyékszert vitt el. A rendőrség körözi.

Az ismeretlen férfi normál testalkatú, körülbelül 175 centiméter magas és a bűncselekmény elkövetésekor fekete színű baseball sapkát, szürkés színű kapucnis kabátot, fekete színű melegítő nadrágot és világos színű magas szárú cipőt, kezén pedig szürke színű kesztyűt viselt.

Aki a videón látható férfit felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatosan érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságon, vagy hívja a 06-22/541-600-as telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 "Telefontanú" zöld számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.