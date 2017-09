Orbán: Önök ma egy globális intézményeket bíráló ország vendégei

Orbán Viktor az ENSZ WHO Budapesten megrendezésre kerülő 67. európai regionális bizottsága négynapos ülésének megnyitóbeszédében azt mondta, hogy a politikai viták központjában ma a nemzetállamok és a globalizmus állnak. Számos globális szervezet él át nehéz napokat ma. De mindeközben soha egy bíráló hangot nem hallunk a WHO kapcsán, mindenki belátja, hogy erre a szervezetre szükség van.

Önök ma egy globális intézményeket bíráló ország vendégei, de ez a bírálat nem terjed ki a WHO-ra

– mondta Orbán, majd hozzátette, megtisztelőnek tartja, hogy a szervezet Magyarországot választotta tanácskozása helyszínéül.

Mint mondta,

felelősséggel tartozunk népünk, nemzetünk, a régióban élő emberek állapotáért. Az új alaptörvényben kimondtuk, mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, ezt az értékrendet képviseli a WHO is. Magyarország elkötelezett tagja a szervezetnek, fontos nekünk, hogy mi, akik a világ szerencsésebb, jómódúbb részén élhetünk, támogassuk azt, hogy bárki, bárhová is szülessen, egészséges körülmények között élhessen.

A kormányfő szerint vannak olyan jelenségek, amik mást jelentenek globálisan és regionálisan, ilyen például a népesedés. Globálisan túlnépesedésről beszélünk, de a régió számos országában ma a népességfogyás jelenti a legégetőbb problémát. Véleménye szerint azonban van egy pont, ahol ez a két probléma összeér, és egy harmadik problémát generál: ez a migráció. Mint mondta:

Van egy olyan terv, ami az európai népesedési problémát a migrációval akarja megoldani. A nemzetállamok ellenkezőleg gondolkodnak, a családok megerősítésével akarnak válaszolni erre a problémára.

Orbán Viktor közölte, a kormánynak az a meglátása, hogy a segítséget kell odavinni, ahol baj van, nem a bajt kell a nyakunkba venni, azzal csak tetéznénk azt. Ehhez mindenünk megvan, jó orvosaink, jó egyetemeink, jó anyagi helyzetünk, mindenünk, hogy hosszú távú stratégiát dolgozzunk ki azokra a térségekre, ahonnan a migráció ered.

A miniszterelnök szerint Magyarországon is vannak problémák, amikre a kormány megpróbál válaszokat adni. Ilyen probléma például az egészségesen eltöltött várható évek hossza – ennek érdekében Magyarországon három akcióterv fut. Az első a munkahelyvédelmi akcióterv: a munkanélküliség felszámolása, ugyanis ha nincs munka, nincs önbecsülés, nincs gyermekvállalás, és nincs egészséges életmódra törekvés sem.

A második a demográfiai akcióterv, ami a népességcsökkenés megállítását és visszafordítását tűzi ki célul, a magyar gazdaságpolitika középpontjában ezért a demográfia áll. A harmadik pedig a népegészségügyi akcióterv, ami három témára bontható: a dohányzás elleni küzdelemre, aminek van már eredménye, hiszen 2012 és 2014 között közel 10 százalékkal csökkent a dohányzók száma. Az egészségtelen élelmiszerek elleni csatára: a kormány megadóztatta a magas cukor- és sótartalmú élelmiszereket, a bevételt pedig az egészségügyi béremelésre fordították. A harmadik pedig a közéktetés reformja, ami a gyermekek számára próbál egészségesebb élelmiszereket kínálni, de ebben van még teendő.

Orbán Viktor szerint harc folyik a daganatos megbetegedések nagy száma ellen is, évente 33 ezer rosszindulatú daganatos megbetegedés van az országban, ez pedig az összes halálozási ok egynegyede. Mint mondta, megújították a szűrővizsgálati rendszert, egyelőre a kormány még várja az eredményeket. Végezetül a kormányfő megköszönte, hogy a WHO támogatta és kutatásokkal segítette ezt a munkát.