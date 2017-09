Bírókat hallgattak ki Oszter Sándor perében

Bírókat hallgattak ki tanuként az Oszter Sándor színész ellen befolyással üzérkedés vádjával folyó perben kedden - írja a Magyar Nemzet. Tanúvallomást tett Vaskuti András, a Kúria bírója és Cserni János, az Országos Bírósági Hivatal tisztviselője is.

Oszter és társai ellen az a vád, hogy több millió forintot csaltak ki egy adócsalás miatt Szlovákiában bujdosó vállalkozóból, akinek azt mondták, jó kapcsolataik vannak a bíróságon, így el tudják intázni, hogy lefizessék a férfi perét vezető Cserni Jánost. Az ügy negyedrendű vádlottja, K.- Sándor Izrael filmproducer azt állította, hogy beszélt Csernivel, aki pénzt kér. Oszter Sándor pedig azzal szédítette a férfit, hogy ismeri Handó Tündét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét és több táblabírót is jóban van. Oszteren keresztül került az ügybe Busch Béla ügyvéd, az ELTE jogi karának büntetőjogi tanszékének vezetője is, aki a vádirat szerint több tíz millió forintot szedett ki a bújkáló vállalkozóból, aki az ügy első rendű vádlottja.

A tárgyaláson Oszter Sándor is jelen volt, bár elkésett, majd elaludt a teremben.

Az ügyben múlt héten már Handó Tünde is vallomást tett, aki ugyan nem jelent meg a bíróságon, amire külön engedélyt kapott, de vallomását a bíróság felolvasta. Cserni János is kérvényezte, hogy had nyilatkozzon írásban, neki viszont már nem engedélyezték ezt. A bíró tagadta, hogy befolyásolni próbálták volna, bár elmondta, hogy K. Sándor Izrael felkereste őt, hogy interjút készítsen vele, a Fox11.hu nevű oldalára. Ezután a vádlott gyakran hívogatta és sokszor megjelent az irodájában is a bírót előzetes bejelentés nélkül, de Cserni megkérte, hogy ne keresse többet. Ezután csak a kérdéses adócsalásos per tárgyalásán látta, de nem tűnt neki úgy, mintha köze lenne a vádlotthoz.

Vaskuti András szintén tagadta, hogy Busch Bála befolyásolni próbálta volna, de nem zárta ki, hogy beszéltek volna a kérdéses adócsalási ügyről az ELTE büntetőjogi tanszékén folytatott beszélgetéseik során.