Tízmilliós nagyságrendű orosz támogatást kapott a Putyint díszpolgárává választó Debreceni Egyetem

A 24.hu a Debreceni Egyetemtől közérdekű adatigénylés alapján megtudta, hogy az intézmény tízmilliós nagyságrendű támogatást kapott a Russzkij Mir (Orosz világ) Alapítványtól, melyet 2007-ben az a Vlagyimir Putyin hozott létre, akinek az egyetem szenátusa nemrég díszpolgári címet szavazott meg. A döntés óriási vihart keltett, de az egyetem szenátusa az alkotmányjogi tanszék, valamint egyik legismertebb oktatója ellenvéleménye ellenére is ragaszkodik a döntéshez.

A díszpolgári cím hátterében sokan sejtették azt, hogy az egyetem a műszaki kutatások terén szoros kapcsolatban áll orosz intézményekkel, és profitálhat majd a paksi bővítésből is. Az adatigénylés során a 24.hu-hoz került szerződésekből kiderült, hogy ez az együttműködés a kulturális területre is kiterjed.

A lap külföldi elemzések alapján felhívja a figyelmet arra, hogy bár az alapítvány célja hivatalosan „az orosz nyelv népszerűsítése, valamint az orosz nyelvű oktatási programok támogatása külföldön”, valójában elsőszámú feladata a Kreml által kijelölt hivatalos országimázs propagálása.

2016-ban 51 323 euró, vagyis körülbelül 15 699 792 forint értékben kapott az egyetem berendezési tárgyakat a multimédiás vetítőrendszertől az irodai görgős székig (A 24.hu emlékeztet arra is, hogy az orosz alapítvány korábban Lezsák Sándor lakitelki népfőiskoláját is ugyanígy bútorozta be). Ezen kívül a Russzkj Mir korábban 440 296 rubel (mai árfolyamon 1 959 438 forint) értékű könyvajándékkal töltötte fel az egyetem Orosz Központjának könyvgyűjteményét. Ezt az Orosz Központot egyébként pont a a Russzkij Mir-rel kötött szerződés alapján állították fel. A szerződésben a Debreceni Egyetem vállalta a központ kialakítását, illetve azt, hogy

feltétlen segítséget és támogatást nyújt az egyetemnek olyan rendezvények megszervezésében és lebonyolításában, amelyeknek tematikája az orosz nyelv és kultúra népszerűsítésére és támogatására irányul

Az adatigénylés alapján kiderült, hogy Debreceni Egyetem a paksi bővítésben érdekelt Roszatommal is kötött szerződést, a két fél közös képzési programokat indított, melyek keretében - többek között - orosz szakértőket hívtak meg, hallgatócseréket bonyolítottak le. Az egyetem orosz orientációját - amiben önmagában nincs kivetnivaló - jelzi, hogy 2010 óta együttműködési szerződést kötött