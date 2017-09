Rejtélyes kutatás miatt hívogatták végig a Momentum-tagokat

Véletlen, ha egy kutatócég több tucat Momentum-tagot is felhív pár politikai kérdéssel? Hogyan lehet, hogy egy napon több párttagnál is jelentkeztek a kérdezőbiztosok? És hogyan lehet, hogy alig találni valamit a neten erről a bizonyos kutatócégről? A Momentum nem a véletlenek sorozatára gyanakszik. Nem zárják ki, hogy illetéktelen kezekbe került az adatbázisuk, és valaki információkat gyűjt róluk.

Egy nyilvánosság és a szakma jó részének is ismeretlen kutatócég nevét ismételgeti napok óta sok Momentum-tag. A cég azért lett hirtelen érdekes a momentumosoknak, mert többen furcsának találták, hogy ettől a nem éppen ismert cégtől keresik őket egy politikai kérdéssorral, amire párttagként nyilván mindenki érzékenyebb.

A Momentum-tagok elkezdték egymást kérdezgetni a dologról, majd a belső listájukon, fórumaikon csakhamar kiderült: az elmúlt hetekben több tucat párttagot hívott fel és akart kikérdezni a cég (legalábbis ezt állítják a tagok). Egyre inkább úgy tűnt, nem véletlen egybeesésről lehet szó, miután kiderült, hogy például augusztus 28-án több mint tíz, az ország különböző részein élő párttagnál jelentkezett a cég.

A momentumosoknál megerősödött a gyanú: valaki célzottan hívogatja a Momentum-tagokat, hogy a politikai, közéleti preferenciájukat felmérje.

A kérdezőbiztos – egy tag visszahívást kérve lejegyezte a kérdéseket – a szokásos adatokon túl (életkor, végzettség, irányítószám) például a következő dolgokra volt kíváncsi:

Politikai beállítottság: baloldali, közép vagy jobboldali.

Itt Orbántól Gyurcsányon és Vonán át Soros Györgyig többekre rákérdeztek, emellett az adott választókerületben politizáló politikusokról is érdeklődtek. Szavazási hajlandóság. Rákérdeztek, kire szavazna a megkérdezett, 1. ha minden párt külön indul; 2. ha a Momentum belép a baloldali összefogásba, de a Jobbik és az LMP külön indul (MSZP–DK–Együtt–Párbeszéd–Liberálisok–Momentum); 3. ha a teljes ellenzék összefog a Fidesz ellen (tehát a Jobbik és az LMP is beszáll az összefogásba); 4. vagy ha az utolsó pillanatban csak három lehetőség körül lehet választani: Orbán Viktor, Botka László vagy Vona Gábor listája.

A globalizáció megítélése.

A jövő miatti aggodalmak listája.

A több mint harminc pontból álló kérdéssor nem üt el egy általános közvélemény-kutatástól, viszont egy Momentum-tag szájából értékes információ lehet például egy politikai ellenfélnek, miket mond az egyes összefogás-verziókra.

Mintha nem is létezne

Egy momentumos az Indexnek is említette a titokzatos felmérés ügyét, így mi is utánanéztük, milyen kutatásról lehet szó, és hogy milyen felmérést végez – nem titkoljuk tovább a cég nevét – a Field For Research Kft.

A Field For Researchről megkérdeztünk több piackutató cég vezetőjét, és nem is halottak róla. Kevés információt ad ki a kft.-ről az egyszerű Google-keresés is, pedig a Céginfó szerint egy 1994 óta létező cégről van szó. A pesterzsébeti székhelyű, piac- és közvélemény-kutatással foglalkozó kft.-nek működő honlapja sincs, jelenleg „fejlesztés alatt” van, ami érdekes egy, a beszámoló szerint tavaly 313 millió nettó árbevételt produkáló cég esetében.

A cég tulajdonosaira rákeresve sem adnak ki temérdek találatot a keresők, az egyikük, Stieber-Klemm Bettina 2014-ben írt egy TÁMOP-projekt keretében készült tanulmányt a Field For Reaserch nevében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek.

Vannak véletlenek a cég szerint

Abban persze semmi meglepő nincs, ha egy szép napon egy kutatócégtől telefonál valaki, hogy politikai, közéleti kérdéseket tegyen fel. Az sem rendkívüli, hogy a véletlenszerű mintavétel során a kérdezőbiztos párttagokra is rátalál. Ám az már meglepő, hogy egy országosnak mondott reprezentatív kutatáshoz a nagyjából 8 millió magyar választópolgárból húsz-harminc Momentum-tagra találnak rá, miközben összesen 1300 tagja van a pártnak. Egy kutatócég vezetője azt mondta, hogy több százezres mintavétel kellene ahhoz, hogy véletlen számlájára írhassunk pár tucat Momentum-tag (nem szimpatizáns!) mintába kerülését.

Ezek után tehát érdekesnek ígérkezett a Field For Research magyarázata, amelynek egyik vezetőjét nem volt nehéz utolérni, egy emailes megkeresés után Ambrus Károly üzletfejlesztési vezető gyorsan jelentkezett. Ambrus azt mondta, üzleti titoknak minősül, hogy elárulja, milyen kutatásról van szó. Annyit árult el, hogy

országos felmérés készült, a szokásos ezresnél nagyobb mintán.

Ennél többet nem mondott, a megrendelő erre ugyanis nem adott engedélyt.

Ambrus szerint a kérdezőik véletlenül generált telefonszámokat hívnak fel, nem kapott/megvásárolt/összeállított lista alapján dolgoznak. Így a véletlennek tudja be, hogy sok Momentum-tag is bekerült a felmerésbe. Ambrus megjegyezte azt is, hogy nem érti a momentumosok felháborodását, hiszen a kérdésekre senkinek nem kötelező válaszolnia, a válaszadást bárki elutasíthatja.

Kikerült a momentumos adatbázis?

A Field For Research tehát a véletlenre fogja a történteket, a Momentumban azonban célzott eljárásra, információgyűjtésre gyanakodnak. Papp Gergő, a Momentum kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy éppen azt gyűjtik össze, mely párttagokat hívta fel a cég. Eddig majdnem harminc tagjuk jelezte (például Budapestről, Jászberényből, Komáromból, Nyíregyházáról), hogy kapott ilyen telefont. Arról pedig csak találgatni tudnak, mi lehetett a kérdezősködés célja, esetleg egy politikai ellenfél áll-e az egész mögött.

Nagy kérdés még, hogyan került ki a Momentum-tagok elérhetőségeinek listája. Papp a kérdésünkre azt mondta, hogy

a Momentum tagságának belső adminisztrációs felületén szerepelnek a tagok elérhetőségei, de ez nem nyilvános, nem hozzáférhető.

Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy ez az adatbázis került illetéktelen kezekbe, így megteszik a szükséges lépéseket.