Köszönték, de nem kértek a háborúzó Fideszből

Tisztes rendbe sorakoztatott, gusztusos csirkecombok, szárnyak és aprólékok mögött álldogál hófehér munkaruhájában az algyői hentesüzletben Gombosné B. Mária. Neki nagyon nem tetszett a kampány hangneme, és szerinte úgy általában a helyieknek sem, a vasárnapi választás napjára nagyon elegük lett az algyőieknek a politikai viszálykodás okozta feszültségből, ami egyáltalán nem jellemezte korábban a falu életét.

Valóban nem szokásos a községekben, hogy szórólapok lepik el a postaládákat, plakátok az utcasarkokat, és hogy – mint több idős ember is állítja – telefonon hívogatja a választókat a jelenlegi polgármester kihívója. Az is ritka községi szinten, hogy a Facebookon, illetve kiváló minőségű papírra nyomott, ingyenes közéleti lapban, az Algyői Polgárban ekézik a testület nem fideszes tagjait és a polgármestert (őt főként jobbikos múltjával és korábbi, saját rendpárti újságjából vett szemelvényekkel). De az is, hogy egy miniszter hivatalos levélben, illetve személyesen érveljen egy községi polgármester ellen. Aki aztán mégis magasan nyeri a választást.

Az 5300 fős településen azért alakult ki a durvább országgyűlési választási kampányokat idéző helyzet, mert idén májusban a nyolcfős képviselő-testület feloszlatta magát, mondván, nincs egyetértés a testület tagjai között, végeláthatatlan vitákba bonyolódnak, és nem képesek tenni Algyő fejlődéséért. Mindez a testület sajátos szerkezetéből adódott, Molnár Áron polgármester és a testület fideszes vagy Fidesz-támogatású tagjai között éles ellentét húzódott.

Molnár 2012-ben lépett ki a Jobbikból, azt mondja, azért, mert úgy látta, helyi szinten semmi értelme nincs a pártpolitikának. 2014 óta független polgármesterként vezette a települést. Az Indexnek azt mondja, a nyolcfős képviselő-testületből mindössze három képviselő volt mellette, a többiek rendszerint ellene szavaztak. „Így négyen voltunk egy platformon, és legtöbbször ötfős ellenzékem volt, ami miatt hamar kiderült, hogy még a legalapvetőbb dolgokban sem tudunk egyeztetni. A bizottságokban is többségben voltak, és az utóbbi két évben egyre nyirbálták a hatásköreimet” – fogalmaz.

A képviselő-testület május végi feloszlatását megszavazta a többség, a négyfős Fidesz-frakció pedig tartózkodott a szavazáson.

A Fidesz-frakció viszont pár hónappal később elvesztette Fidesz jellegét,

legalábbis Pongrácz Tamás, a frakció vezetője júliusban bejelentette, hogy nem indulnak újra az algyői időközi önkormányzati választáson a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség algyői képviselői, és a helyi szervezet más jelöltet sem állít. Utóbb Lázár János az Indexnek azt mondta, ő javasolta az algyői Fidesz-frakció tagjainak, hogy ne induljanak, mert

annak érdekében, hogy a következő testületben ne legyenek a korábbi testületben is dolgozó képviselők a korábbi sérelmek és viták miatt akadályai a testület munkájának, a település fejlődésének.

Ennek ellenére mégis elindult a polgármesteri megmérettetésen a frakció korábbi tagja, Roczkó András, de nem fideszes, hanem független jelöltként, illetve a frakció többi tagja is szerepelt a jelöltlistán a képviselői székekre pályázó függetlenként.

Fidesz vagy nem Fidesz? Kampányesemény vagy nem kampányesemény?

Az a tíz helyi lakos, akikkel beszéltünk, mind azt mondták, hogy a polgármestert kihívó, korábbi Fidesz-frakciótag Roczkó Andrást és csapatát a Fidesz támogatta, habár az algyői lakosokat a párthovatartozás érzékelhetően nem különösebben érdekelte, azt mondták, nem ez alapján adták le voksaikat. Az általunk megkérdezett helyiek, például Gombosné a hentesüzletből is azt mondta, azért szavazott Molnárra, mert ismeri, mert tősgyökeres algyői, és már a szülei, nagyszülei is azok voltak. Mások azzal érveltek, hogy elégedettek voltak vele, illetve hogy hátha könnyebb lesz vezetni a falut, ha nem veszekedik annyit a testület.

Molnár Áron szerint a kihívója fideszes segítséggel vitte az ellene szóló lejárató kampányát, de Roczkó András az Indexnek cáfolta ezt. „Már a választások estéjén felhívtam Molnár Áront, és gratuláltam neki, sok sikert kívántam a polgármesteri munkájához. A választásokon magam és csapatom – az Egységben Algyőért – minden tagja független képviselőként indult. Semmilyen párt nem támogatta az Egységben Algyőért képviselőcsapatának és polgármesterjelöltjének kampányát" – mondta az Indexnek.

És cáfolja a Fidesz-támogatást maga Lázár János is, aki amellett, hogy Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője is. Ahogy a fenti videóban is látható, múlt csütörtökön a kormányinfón még szó szerint azt mondta, kampányeseményre siet Algyőre (frissítés: Kovács Zoltán mond kampányeseményt, aztán Lázár János nem javítja ki ugyan, de ő már úgy fogalmaz, hogy lakossági fórumra megy, ahol ez is szóba fog kerülni), aztán amikor az Index kedden megkérdezte, miért szállt bele egy független jelöltekkel teli helyi kampányba, már úgy fogalmazott, hogy „a választás időpontja és a lakossági fórum között nem volt összefüggés, a fórum nem volt kampányesemény, hiszen a Fidesz nem indított és nem támogatott sem képviselő-, sem polgármester-jelöltet. Országgyűlési képviselőként azonban feladatom és felelősségem, hogy a választókörzetembe tartozó települések működése, fejlődése és jövője szempontjából kiemelkedő jelentőségű kérdésekben a lakosság rendelkezésére álljak.” A fórumon a választások kérdése természetesen felmerült, mondta Lázár János, és ott azt javasolta a jelenlévőknek, hogy éljenek a szavazati jogukkal, és zárják le az elmúlt évek viszályt és megosztottságot eredményező időszakát.

Habár a helyi lakosok azt mondják, a miniszter nem mondta ki a fórumon egy jelölt nevét sem, egyikük mutatott nekünk egy levelet, amit Lázár János írt az algyőieknek, és egyebek mellett úgy fogalmaz benne, hogy „az a polgármester, aki nem tud a közösség tagjai között egyetértést teremteni, alkalmatlan a hivatalára. Molnár Áron vezetőként megbukott!”

Az algyőiek viszont úgy tűnik, ezt máshogy látták, mert

a vasárnapi időközi választás Molnár Áron régi-új polgármester elsöprő győzelmét hozta.

Az 5300 fős településen élő 4400 választó 54,6 százaléka ment el szavazni. 1794 szavazatot kapott Molnár Áron, Roczkó András helyi gyógyszerészre pedig 622 szavazat érkezett. (Volt még két másik polgármesterjelölt is, ők együtt kaptak 35 szavazatot). „Pokolból a mennyországba, megálló nélkül” – mondta költőien Molnár az eredményről. Az újonnan megválasztott képviselők mindegyike Molnár Áron embere, jövő héten el is kezdik a testületi munkát.

A habzóanyag volt a ludas

Hosszú idő után jöhet béke az algyői képviselő-testületbe. 2014 óta tartott a kellemetlen helyzet, már akkor rendkívül szoros eredménnyel zárult az önkormányzati választás Algyőn. Molnár Áron 2014-ben mindössze kilenc szavazattal előzte meg az előző ciklusban regnáló polgármestert, és őt pár tíz szavazattal követte a Fidesz–KDNP-s jelölt. „A szoros eredmény miatt már felfokozott hangulatban indult a ciklus” – mondja Molnár. Akkor mérgesedett el igazán a helyzet, amikor 2015-ben egy görög cég samponokhoz és tisztálkodószerekhez való habzóanyagot gyártó vegyi üzemet szeretett volna létesíteni Algyőn. Ennek a helyiek egy része nagyon nem örült, annak ellenére, hogy a polgármester támogatta volna, és a kormány is kiemelt projektként kezelte.

Az algyőiek egy része felháborodásának hangot is adott, 2015 végén a helyi Fidesz-frakció is élénken tiltakozott, Lázár János akkor is belefolyt a projekt tárgyalásába, amikor közölte: a témában kiírt helyi népszavazás okafogyottá vált, ugyanis a görög cég elállt a szándékától, hogy Algyőre vigye az üzemét.

A vegyi üzem körüli viták óta egyre mérgesedett el a helyzet, de most jó esély van rá, hogy politikailag nyugodalmasabb időszak köszönt Algyőre.

Borítókép: Huszti István.