Vona feljelentéséből indult a fehérvári iszlám terroristák pere

Cikkünk folyamatosan frissül.

Ha valaha is felmerült volna bennem, hogy csatlakoznék az Iszlám Államhoz, valószínűleg az utolsó dolog ahol érdeklődtem volna ennek módjáról, a Gyakorikerdesek.hu lett volna. Hogy ez valóban nem okos ötlet, arra bizonyíték Székesfehérvári Törvényszéken szerdán megkezdődött per, amelyben két fiatal terrorcselekmény terrorista csoportban történő elkövetése érdekében megvalósított terrorcselekmény előkészülete vádjával áll bíróság elé. Ha elítélik őket, akár 5-10 év börtönt is kaphatnak.

Elvileg hogyan lehet csatlakozni az Iszlám Államhoz?

– kérdezte a Gyakori kérdések oldalán a későbbi vádlott, a 21 éves, Győr környékén élő Sz. Dániel, aki így ismerkedett meg a hasonlóan elszánt, de a Szíriában és Észak-Irakban kváziállamot kiépítő – a napokban utolsó városukat is elveszítő – terroristák felé ugyanennyire kevés kapcsolattal rendelkező társával, a Fejér megyei F. Viktorral.

2014 októberétől 2015 januárjáig több üzenetet is váltottak egymással a témában az oldalon. Végül F. Viktor el is utazott Isztambulba, hogy kapcsolatot találjon az iszlamista terroristák felé.

A szíriai határ közelében a törökök őrizetbe vették és visszaküldték Magyarországra.

Botcsinálta front office manager

Sz. Dániel bölcsebb volt: az ügyészség által objektív okokként meghatározott körülmények miatt - nem volt útlevele - ő maga Magyarországon maradt, bár ígérete szerint később csatlakozott volna társához, ha már neki sikerült belépnie az Iszlám Állam fegyveresei közé.

Bár közben Viktor terve Törökországban azonnal zátonyra futott, Dániel másoknak ígért tanácsadást a csatlakozáshoz. Az ügyészség szerint a Facebookon olyan kommenteket írt, amelyekben terrortámadásokkal kapcsolatos terveiről beszélt.

A két férfi 2016 szeptemberében tartóztatták le. Egyikük szűk egy hónapot töltött előzetesben, vele szemben azóta lakhelyelhagyási tilalom van érvényben, másikuk azóta is előzetes letartóztatásban van, ennek egy részét a bíróság döntése alapján az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) töltötte.

Pont ilyennek gondolnánk

A folyósón egy magába húzódva ült egy fiatalember. Ránézésre inkább gimnazista, aki talán sosem érezte úgy magáról, hogy az osztály legmenőbb fejének tartanák a haverok, meg a csajok. Legalábbis pont ilyennek képzelném a karaktert egy tévéfilmben. "Nem nyilatkozunk" - mondta a mellette álló férfi, érthető hidegséggel.

Sz. Dániel a terembe lépve sem tűnt sokkal magabiztosabbnak hangtalanul mozgott, itt is inkább igyekezett észrevétlen maradni. Társa már kevésbé szabadon jöhetett be: az egy éve előzetesben lévő F. Viktort bilincsben kísérték be, de ő kevésbé húzta össze magát.

A folytatás is pont olyan, mint egy rossz teleregény: a vékony, 21 éves, szemüveges Sz. Dánielt az iskolából eltanácsolták, egy folyamatban lévő, állatkínzásos ügye miatt. Sokat számítógépezett, látogatta az An-Nuszra és a norvég tömeggyilkos Breivik oldalait. Számítógépét Breivik és Adolf Hitler felhasználó néven használta - derült ki a vádirat ismertetéséből.

Vona Gábor jelentette fel

A történet minden eleme végig közhelyesnek tűnik: Sz. Dániel véletlenül kezdett üzeneteket váltani F. Viktorral. "Nem vagyok híve az erőszaknak" - írta egyszer, amikor az ISIS-hez való csatlakozásról beszéltek. De aztán kapott egy videót Viktortól, amin fellelkesült. "Jó lenne egyszer rajta lenni egy ilyen videón" - írta.

Ezután Magyar Mohamed néven kommentelt Vona Gábor Facebook-oldalán.

„Ennek a bolygónak az ura az Iszlám Állam lesz, csak idő kérdése. Allah legyen velünk!”

„Hamarosan bekövetkezik a katasztrófa. Szerezni fogok egy kamiont magamnak, aztán futhatnak a hülye emberek. Én vagyok a legnagyobb Magyarországon, hamarosan megismerik a nevem.”

Sz.Dániel mindezt a 2016. július. 14-én elkövetett nizzai terrortámadás után írta, aztán kérte, hogy aki csatlakozni akar az IS-hez, írjon privátban.

Ezután Vona Gábor, a Jobbik elnöke megtette a feljelentést. Az egész ügy ezzel a feljelentéssel indult, hónapokkal azután, hogy F. Viktor hazatért Törökországból. Ügyvédje, Pintér András szerint ha Sz. Dániel kommentelés miatti feljelentése nincs, akkor védence ellen sem indult volna eljárás.

Az unalom a legjobb toborzó

Minél sablonosabb klisék jönnek elő a felolvasott vallomásban – a vádlottak a bíróságon nem kívántak vallomást tenni – annál jobban tűnt úgy, hogy tényleg ilyen, otthon magukat nullának érző, a helyüket nem találó, magányos katonákkal lehet tele az ISIS.

„Új életet akartam kezdeni, valami kiutat kerestem. Jobb életre vágytam. Nem vagyok vallásos, de gondoltam, kimegyek, beállok hozzájuk katonának” - mondta korábban Sz. Dániel.

„Egy állam, persze, terrorszervezet is. Tudom, mit követtek el. Megölik az ellenséges katonákat. Az ellenség a franciák, az EU, Oroszország, a kurdok, Szíria, és még sokan mások.” „Megvolt a szándékom, hogy csatlakozzam. Nem tudom, hová kéne menni, de Szíriába. A neten fenn van, hol vannak. Majd kint kiderült volna, mit kell csinálni. De nem tudtam kimenni, semmim sincs.” - idézte fel a bírónő Sz. Dániel kihallgatáson tett vallomását, amiből kiderült, hogy Viktorral azért nem ment ki, mert nem ismerte, nem bízott benne.

Morning Show-tól az Iszlám Államig

F. Viktor is pont olyan, mint amilyennek hinnénk egy Magyarországról minden kötődés nélkül a terroristákhoz csatlakozni akaró harcost.

A 25 éves, kövérkés, srác anyjánál él, munkája, felesége, gyereke nincs. Kezelték depresszióval, öngyilkossági kísérlete is volt korábban.

„Abban az időben rossz mentális körülmények között voltam, kilátástalannak érzem a jelent. Nem volt semmim, senkim, úgy éreztem, ez lehet a kiút, hogy ki tudjak törni ebből a körből.

Nem radikaizálódás miatt, de egy közösséghez akartam tartozni. Úgy éreztem, az iszlám közösség ilyen.

De általában is érdekeltek a vallások.”

A Fejér megyei Viktor Morning Show-ban hallott egy riportot az iszlám vallásról. Ott figyelt fel rá először, mi folyik Szíriában. Videókat keresett, megtalálta a Flames of War-t, ahol egy Hummer robban fel. „Tök látványos videó volt, most már értem, hogy pont az ilyen negatív élethelyzetben lévő emberek fellelkesítésére szolgál.”

„Ma már szégyellem.”

Törökországi útját egy olcsó jegynek köszönhette, 100 ezer forinttal, indult el, Isztambulból még eljutott Gaziantepig, „mert az délen van”. Pár éjszakát szállodában, párat az utcán töltött, volt egy fickó, akivel egy Youtube-os videón saját néven kommentelve került kapcsolatba, de az arab nevű illető nem jött el, pedig egy szriai ISIS-város védelmében ígért feladatot neki. Végül civil rendőrök figyeltek fel rá, letartóztatták, több hét után küldték haza.

Márciusban minden további következmény nélkül hazajött, ellene eljárás akkor nem indult. Ügyvédje szerint csak Sz. Dániel kommentelős ügye miatt került a rendőrség látóterébe. (Az ügyvéd elmondta, védence 2016. januárjában ment ki Törökországba, és márciusban jött haza, bár az ügyészségen következetesen mindenki 2015-ről beszélt. Így őrizetbe vételéig hazajövetele után nem 20 hónap, hanem csak fél év telt el.)

"Rá kell nézn, nem egy rettenthetetlen harcos" - mondta F. Viktor ügyvédje, aki szerint enyhítő körülménynek kell venni védence pszichés állapotát is. "Vadásznak az ilyen emberekre a neten" a csapdaként kitett videókkal - mondta Pintér András vélhetően a valódi terroristák toborzóira utalva. Újságírói kérdésre elmondta, nem gondolja, hogy precedens értékű ítéletnek kell születnie, ilyen gyakorlat egyébként sincs. "Ez az első ilyen ügy Magyarországon, de remélhetőleg az utolsó is."

A tárgyalás egy órakor folytatódik a tanúk meghallgatásával.