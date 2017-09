Szabadidejében csikóskodik a körzeti megbízott Sátán

Egy fantasztikus embert mutat be a Zsaru Magazin legfrissebb száma: Eke Zoltán főtörzszászlóst, aki amellett, hogy körzeti megbízott Sátán, szabadidejében csikósként pörgeti az ostort. "Eke Zoltán gyakran hord kéket: szolgálatban egyenruhát, szabadidejében pedig csikósinget és -gatyát. A szolgálati robogót és pisztolyt pedig lóra és karikás ostorra cseréli" - írja a cikk ajánlója.

Fotó: Zsaru Magazin Ezt a gyöngyszemet találtam az eheti Zsaru Magazinban

Eke Zoltán gyerekkorában szeretett bele a lovakba és a csikós világba, nyolcévesen már lóháton baktatott a környéken. Sátán született, és itt ismerkedett meg a lovakkal, a környéken a fogathajtás volt az igazán népszerű. 1993-ban jelentkezett a rendőrséghez, és a BRFK lovas alosztályához kérte magát. Itt tanult meg igazán lovagolni, és az idomítás alapjait is itt sajátította el.

15 éve kezdett el komolyan csikóskodni, ekkor vette az első lovát is. A mostani lova Favory Vihar, egy hároméves lipicai csődör, kezdetben nagyon félt az ostor csattogásától, de már megtanulta, hogy nem kell tőle félnie, már akár a hátán ülve, a feje fölött is forgathatja a karikást Eke Zoltán.

Ha épp viharral tart egyik faluból a másikba, még fatolvajokat is szokott fogni, ekkor szolgálatba helyezi magát, és visszatartja a tolvajokat a rendőrség megérkezéséig.

Azt is megtudtuk, hogy Eke Zoltán patracon lovagol, ez egy nyeregszerűség, ami nincs a lóhoz rögzítve, ezért végig egyensúlyban kell lennie a lovasnak, hogy ne billenjen ki, vagy essen le. A csikósélet többi hagyományát is ápolja: gyakran készül náluk slambuc, és az ostorkészítést is tanulja.

Korábban a hortobágyi ménesgondnokok ruháját viselte, de ma már a szilvásváradi hagyományokat szeretné továbbvinni, ezért indigókék gatyát, inget és piros pitykés mellényt visel, és csikóskalapot, ami az eső ellen is véd - írja a Zsaru Magazin.