Autópálya lehet a budapesti kiserdő helyén

Szeptember 20. fontos dátum a budapestieknek, de főleg a József Attila-lakótelepen és Wekerletelepen élőknek. Ekkor ül össze a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. által felkért tervzsűri, hogy eldöntse, milyen nyomvonalon haladjon a Galvani utcát az Üllői úttal összekötő autóút.

Az összekötőre azért van szükség, hogy a kormány által megálmodott új Duna-hídtól könnyen el lehessen jutni az Üllői útra, ezzel csökkentve a belváros forgalmát. A projekt érdekessége, hogy a Galvani hidat a 2024-es olimpiára építették volna, és annak ellenére is megcsinálják, hogy 2024-ben biztosan nem lesz Budapesten olimpia.

Az Index birtokába jutott tervismertető szerint a projektnek több szakasza van, ebben a cikkben az Üllői út és az Illatos út közti résszel foglalkozunk. Ez a szakasz azért fontos, mert itt található a ferencvárosi Kiserdő, amelyen valamilyen formában keresztül fognak vezetni egy négysávos autóutat.

A fenti képen az látható, hogy a tervzsűri két koncepció közül döntheti majd el, hogyan szelje keresztül az autóút a Kiserdőt. A világoskékkel jelölt vonal szerint az út az erdő közepén haladna, vagy terepszinten (zajvédő fallal körülvéve), vagy két és fél méteres mélységbe süllyesztve.

– olvasható erről az ötletről a tervismertetőben.

A zölddel jelzett útvonal közelebb futna a Határ úthoz, már egy meglévő nyomvonalat használva a villamospálya mellett. Ebben az esetben a kerület azt kérte, hogy csökkentsék a forgalmat a Határ úton.

Van még egy olyan ötlet is, hogy az utat 770 méteres szakaszon a föld alatt vezessék el. A nyolc méter mélységben húzódó alagút körülbelül ötszörösére növelné ennek a szakasznak a költségvetését.

A kiemelt állami beruházásnak számító projekt már egész előrehaladott állapotban van. A tervismertető szerint nyáron egyeztettek Budapest alpolgármesterével és főépítészével, az érintett öt kerülettel, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának érintett osztályaival.

A tervzsűri szeptember 20-án eldönti, mely nyomvonalat válassza, erre fog ezután környezetvédelmi hatástanulmány készülni, majd erre fognak környezetvédelmi engedélyt kérni.

A Kiserdő beépítése ellen több fronton tiltakozás kezdődött. A kispeti LMP-s önkormányzati képviselő, Ferenczi István tematikus Facebook-oldalához már több mint ezren csatlakoztak, és a ferencvárosiak is indítottak egy zárt csoportot, amelynek már több száz tagja van.

Az MSZP-s Pál Tibor egy fórumon bejelentette, hogy helyi népszavazást kezdeményez az ügyben. A Wekerlei Társaskör Egyesület közleményben jelezte, hogy nem támogatják a Kiserdőbe tervezett „nagy forgalmú” közutat, mert

jelentősen rontja a két telepen élő lakosság életminőségét, hosszú távon kockáztatja a jövő generációjának egészségét is.

Érzékelve a lakosság erős nemtetszését, Kocsis Máté VIII. kerületi polgármester is arról posztolt, hogy garantáltan nem lesz autópálya a Kiserdő helyén. Aztán valamiért meggondolhatta magát, mert a posztot már eltávolította, azonban egy helyi aktivista elküldte lapunknak:

Kocsis nemcsak Facebookon, hanem egy szüreti mulatságon is azt mondta Bácskai János IX. kerületi fideszes polgármester társaságában (itt megnézhető videón), hogy

Valakik kitalálták, hogy a kiserdő helyén menjen egy út. Egész nyáron azon dolgoztunk, hogy ne legyen, és most be is jelenthetjük, hogy nem lesz.