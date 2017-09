Gyurcsány elindul egyéniben, egy feltétellel

Lezárult a DK múlt héten meghirdetett pártszavazása, és ahogy várni lehetett, nem okozott meglepetést az eredmény. A DK azt akarta megtudni a tagjaitól, mit gondolnak arról, hogy a jövő évi választáson összefogjanak-e más ellenzéki pártokkal, és milyen feltételekkel.

Molnár Csaba, a DK alelnöke bejelentette, hogy a DK tagjai elsöprő arányban támogatták, hogy ne kössenek megállapodást más pártokkal közös választási listáról, ha azon nem szerepelhet Gyurcsány Ferenc. A szavazók emellett azzal az elképzeléssel is egyetértettek, hogy a baloldali ellenzéki pártok mind a 106 egyéni körzetben egy közös jelöltet állítsanak.

A hatnapos, internetes szavazáson a párttagok közel hetven százaléka, körülbelül hétezer ember vett részt Molnár bejelentése szerint.

A Gyurcsány Ferenc nélküli közös pártlista elutasítását 94 százalékuk támogatta, vagyis 6 százaléknyi olyan szavazat érkezett, amely Gyurcsány nélküli összefogást is el tudna képzelni.

Arra, hogy mind a 106 választókörzetben meg kell kezdeni a tárgyalásokat, 97 százalék mondott igent.

Molnár Csaba bejelentése szerint a DK-nak nagyjából 10 ezer tagja van. A Magyar Idők éppen pénteken írt arról, hogy a valóságban csak 2000 tag lehet, mert a tagdíjakból ekkora létszám látszik. Molnár Csaba erre azt mondta az Indexnek, hogy a lap rosszul számol, mert a tagság több mint 60 százaléka nem havi ezer forintot fizet, hanem a kedvezményes havi 200 forintot.

Gyurcsány elindulhat egyéniben, ha

A DK pártszavazásnak mostani döntése végleges és kötelező a párt vezetésére, ezért csak ennek alapján tudnak tárgyalni más pártokkal. Mindez azért fontos, mert Botka László egyik komoly feltétele éppen az, hogy csak Gyurcsány nélküli DK-val hajlandó megállapodni.

Pontosabban az MSZP miniszterelnök-jelöltje azt el tudná képzelni, hogy Gyurcsányt egyéni körzetben induljon, de közös listán semmiképp nem szeretné látni. Erről Molnár Csaba azt mondta, hogy

csak akkor képzelhető el, hogy Gyurcsány Ferenc elinduljon egy egyéni körzetben a jövő évi választáson, ha eközben szerepel az országos listán is.

Vagyis a kör bezárult, Gyurcsány ragaszkodik a listás helyhez. Molnár azt is mondta most, hogy ahogy tiszteletben tartották az MSZP, az Együtt, vagy akár az LMP kongresszusainak döntéseit az ellenzéki együttműködésről vagy annak elutasításról, úgy arra kérik a lehetséges partnereiket, ők is tartsák tiszteletben a DK tagjainak határozatát.

Molnár Csaba arra kérte a szombaton választmányi ülést tartó szocialistákat, hogy ne tegyenek a DK pártszavazásának végeredményével ellentétes javaslatot. "Ha a szocialisták mégis ezzel ellentétesen döntenek, azt úgy értelmezik majd, hogy az MSZP nem akar közös választási listát, de a DK ebben az esetben is nyitott arra, hogy megállapodjanak az egyéni körzetek jelöltjeiről"- közölte.