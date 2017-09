Ítéletidő mosta el a pécsi karnevált

Szombat délután dél felől megérkezett Magyarországra a vihar, ami először Pécsre csapott le. A SzabadPécs által közzétett videón jól látszik, hogyan hömpölygött a víz Pécs utcáin.

A Bama.hu azt írja, több ezer ember bulizott épp a Pécsi City Karneválon, így több ezer embernek kellett a szórakozóhelyekre, a kapualjakba behúzódnia, amikor a hirtelen lecsapó, jeget is magával hozó zivatar csapott le Pécsre.

Előtte ilyen volt a szambatáncosokkal tűzdelt hangulat:

Az Időkép.hu azt írja, Barcsnál egy szupercella lépett be az országba, ami kelet-északkelet felé halad. Ezt követően délnyugaton újabb szupercella lépett be az országba. Rengeteg villámot is szórnak a cellák. Királyegyházán két centis jég is esett.

Este kilenc körül érte el a vihar Budapestet: