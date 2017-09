110 éves lett Elza néni, aki megmentette Soros György anyját

Száztizedik születésnapját ünnepelte hétfőn Bran­deisz Elza, aki a holokauszt idején élete kockáztatásával mentett zsidókat, ezért 1995-ben az izraeli Yad Vasem Intézet Világ igaza díjjal tüntette ki.

A Bors azt írja: Soros György édesanyja, Szűcs Erzsébet is neki köszönheti az életét. Amikor a háború idején Erzsébetet keresték a csendőrök, ő Bran­deisz Elza balatonalmádi nyaralójában húzta meg magát. Ott a két nő összebarátkozott, vitorlázni jártak és nagyokat beszélgettek.

Meglátogatta őket az akkor tizenéves Soros György is, később ő is ott lakott egy ideig. Ha a szomszédok rosszindulatúak lettek volna, végünk van, mondta korábban Brandeisz Elza a Kisalföldnek. Később négyszer járt is Soroséknál az Egyesült Államokban.

Az evangélikus vallású Brandeisz Elza aktív éveiben tánctanárként dolgozott, mozgásművészetet tanított. A művészi tornában ma is tanítják a róla elnevezett speciális fordulatot, a Brandeisz-ugrást.

Soros György később Brandeisz Elza kérésére támogatta százmillió forinttal Balatonalmádiban a Vörösberényi Általános Iskola felújítását. Ahogy az üzletember korábban a Heteknek mondta: "Ő kért meg rá, hogy segítsek az építésben, és iránta való hálámból adtam a pénzt. Az avatásra is miatta mentem el. Ez az egész iskolaépítés Brandeisz Elzáról szólt."