Sokban egyetért a kormány Sorossal, mégis nemzetikonzultál róla

Biztosan megtartja újabb nemzeti konzultációját a kormány, bár egyelőre a nyilvánosság nem ismerheti meg azokat a kérdéseket, amelyeket a Soros-tervre felhúzva tesz fel majd a Fidesz – derült ki Dömötör Csaba keddi sajtótájékoztatóján. Az államtitkár válaszából egyelőre az sem világos, hogy ismét bekerülhet-e a nemzeti konzultáció online felületébe a Yandex nevű orosz IT-cég forgalomfigyelő, adatgyűjtő mérőkódja.

Az államtitkár szerint szükség van arra, hogy megerősítést kapjon a kormány az EU-val – pontosabban, mivel a felmérések szerint a lakosság többsége EU-párti, „Brüsszellel” – szembeni küzdelméhez kvótaügyben, az EU migránspolitikáját illetően.

Dömötör egyelőre nem közölte a konzultáció időpontját sem, és még azt sem tudni, hogy ismét ellepik-e az országot plakátok Soros György arcmásával. A pénz azonban rendelkezésre áll, a kormányzati kommunikációra szánt összegből.

Kényelmes eszköz

Dömötör elismerte: semmi akadálya, hogy a kérdésben bármely magyar állampolgár népszavazást kezdeményezzen, a kormány mégis a gyors eszközhöz, a nemzeti konzultációhoz nyúl.

Ez rendkívül kényelmes, hiszen ismét tele lehet hinteni az országot plakátokkal, háttérbe szorítja az ellenzéki kezdeményezéseket – mint például a korrupció elleni népszavazást, amelyet a Fidesz előremenekülve tett okafogyottá, azzal azonos törvénykezdeményezést javasolva –, nem kell a kérdések jogi megalapozottságával bajlódni, nincs érvényességi küszöbe, ami miatt a kvótanépszavazás sikere sem volt teljes, és átláthatatlanul kezelhetők a beérkezett válaszok, amelyeket a kormány szabadon értelmezhet. Az eddigi nemzeti konzultációk alapján semmi akadálya nem volna egy ilyen – képzeletbeli – kérdéspárnak:

Vannak, akik úgy gondolják, hogy szükség van a határok védelmére, hogy ezzel is útját álljuk a Magyarországra érkező százezrek áradatának, amelyet a Soros-terv akar a lakosságra zúdítani.

Vannak, akik úgy gondolják, nem baj, ha lányainknak őket megerőszakoló terroristáktól rettegve kell élniük.

Bár a fentiek miatt nyilván kockázatmentes a a nemzeti konzultáció kimenetele, Dömötör Csaba mégis elzárkózott attól, hogy választ adjon arra, mi lenne akkor, ha a lakosság mégis a Soros-tervet támogatná:

Beleállna a kormány a Soros-terv támogatásába vagy lemondana?

A válasz nagyjából nem, de hallgassa meg Dömötör válaszát erre és arra is, hogyan lehet, hogy Soros György egy csomó lényegi kérdésben ugyanazt mondja, mint Orbán Viktor, mégsem számít.

Nyemzeti konzultacija

Hasonlóan a korábbiakhoz interneten is lehet majd nemzetikonzultálni, arra azonban nem válaszolt egyértelműen, hogy a tavaszi nemzeti konzultációhoz hasonlóan ezúttal is bekerül-e a programba a Yandex nevű orosz IT-cég forgalomfigyelő, adatgyűjtő mérőkódja, amelyen keresztül akár orosz hírszerző szolgálatokhoz is eljuthattak a kérdést kitöltők személyes adatai.



Dömötör szerint a kormány nem vétett, „egy alvállalkozó tette be a kódot”, az orosz cég szerverei különben is Hollandiában voltak és más országok kormányzati szervei is használják a kódot, minden törvényes volt, és az adatvédelmi törvényeknek megfelelő lesz ezúttal is.