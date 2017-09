Horváth Leon Orbánon kéri számon a bicikliversenyre költött pénzt

Abszurdnak és felháborítónak tartja Horváth Leon, aki korábban állami gondozott volt, hogy a kormány inkább bicikliversenyre költi a szociális és gyermekvédelmi dolgozók bérpótlékára szánt 90 millió forintot. Horváth Leon, aki tavaly pert nyert a gyámhivatal szabálytalan működése miatt, most levelet írt Orbán Viktornak. Arra kéri, hogy értse meg, ennyire nem lehet fontos a sport, és személyesen is elmondaná neki, mi a baj a gyermekvédelemmel. Az Abcúg riportja

Több mint 90 millió forintot csoportosított át a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat dolgozóinak pótlékára szánt összegből a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezésére. Az erről szóló kormányhatározat még júliusban jelent meg a Magyar Közlönyben, de abban még csak sporttámogatásról volt szó, végül augusztusban írta meg a Magyar Nemzet, hogy a pénzt inkább bicikliversenyre költik.

Az eset felháborította Horváth Leont, az egykori állami gondozott fiatalt, aki évekig pereskedett a gyámhivatallal, mert jogtalanul dugták speciális otthonba. A bíróság végül neki adott igazat: az ügyről részletesen ebben és ebben a korábbi cikkeinkben olvashat.

Leon most az Abcúgnak elküldött, Orbán Viktornak címzett levelében azt írja, abszurdnak tartja a 90 milliós átcsoportosítást. “Tudjuk, hogy a gyermekotthonok dolgozói veszélyesen kevesen vannak, és sok esetben a szakképzettségük sem megfelelő. Az ő béremelésükre szánt összeget képes átcsoportosítani holmi versenypálya megépítésére? Értem én, hogy a sport fontos, de ennyire?”

“Jól tudom, milyen az, ha egy hozzá nem értőt vonnak be a gyermekvédelmi munkába. Társaim és magam is tapasztaltam, amikor egy közmunkás egy pár hónapos tanfolyam elvégzése után felügyelhetett ránk, és nem telt el olyan sok idő, hogy megérezzük ennek a hátrányát” – írja. A tizenkilenc éves fiú a levélben beszámol a bírósági ügyéről is, és reméli, hogy a miniszerelnök apaként képes lesz átérezni a helyzet súlyosságát. Ezért is szeretne személyesen beszélni vele a gyermekvédelem helyzetéről és arról, hogy mit tehetne a kormány a pénzek elvonása helyett. “Tegyen eleget ezen kérésemnek, és ne rázzon le, ne irányítson át még vagy százhúsz emberhez” – írja.

Leont tavaly, a bírósági ügy kirobbanása után egyszer már fogadták az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi), ahol meghallgatták a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos felvetéseit. A találkozó után az Abcúgnak azt mondta, bár “mindenki nagyon kedves és mosolygós” volt vele, semmire sem kapott érdemi választ, még csak le sem jegyzetelték, amit mondott.

A kormány szerint az átcsoportosítás nem jelent elvonást

Az Emmi augusztusban a Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére azt írta, “a Tour de Hongrie nemzeti kerékpáros-körverseny évenkénti megrendezése és hosszú távú fejlődése biztosítása érdekében” vonták el a pénzt a bérpótlékra szánt összegből. Bár a kormányhatározatban (12. oldal) is “átcsoportosítás” szerepel, az Emmi augusztusi közleményében azt írta, ez nem jelent elvonást a dolgozóktól.