M. Richárdra nyomkövetőt szereltek

A Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 18-án három hónappal meghosszabbította M.Richárd házi őrizetét, és elrendelte, hogy nyomkövetővel figyeljék mozgását - közölte a bíróság. Ezeket az ügyészség indítványozta, a bíróság pedig megalapozottnak találta.

2017. augusztus 28-án a Dózsa György úti baleset miatt M. Richárd ellen indult büntetőeljáráshoz egyesítette az ellene közúti veszélyeztetés, garázdaság és könnyű testi sértés miatt folyamatban lévő büntetőügyet. A nyomozás még folyamatban van, a hatóság szükségesnek tartja szakértői vélemények és okiratok beszerzését és további kihallgatásokat is.

A bíróság szerint az M. Richárddal szemben alkalmazott kényszerintézkedés oka változatlan.

M. Richárd közúti veszélyeztetés miatti eljárás alatt követte el azt az újabb cselekményt, ami halálos közúti baleset gondatlan okozásának és kábítószerfogyasztással elkövetett kábítószerbirtoklás megállapítására lehet alkalmas. A vezetéstől sem a büntetőpontos eltiltás, sem pedig jogosítványának visszavonása nem tartotta vissza.

Az eljárás során kiderült az is, hogy M. Richárda Dózsa György úti baleset után is vezetett. Emiatt feltételezik, hogy a mozgását szigorúan korlátozó kényszerintézkedés nélkül a jövőben is elkövetne bűncselekményt. Ezért a házi őrizetnél enyhébb korlátozás alkalmazása nem elég vele szemben.

A bíróság szerint a közlekedési szabályokat éveken át megsértő magatartás rajzolódik ki M. Richárd ügyében, ezért a bíróság egyetértett az ügyésszel abban, hogy a bűnismétlés veszélye csak technikai nyomkövető eszközzel küszöbölhető ki, ez megkönnyíti a mozgásának az ellenőrzését.

Ha az eljárás során a gyanúsított bármikor megszegi a házi őrizet szabályait vagy idézés ellenére, ok nélkül nem jelenik meg, akkor őrizetbe vehető, vagy elrendelhetőaz előzetes letartóztatása.

A végzés nem jogerős.