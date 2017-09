Szlovák rendszámú porschés zaklató a Szigetközben

Egy perverzről ír a Bors, aki a lap szerint rettegésben tartja a Szigetköz településein élő nőket és gyermekeket. Úgy tudják, hogy a férfi egy szlovák rendszámú Porsche Cayenne-nel kocsikázik, leszólítja a járókelőket, sőt az iskolák környékén is maszturbált már, írja a lap.

Egy szemtanú babakocsival sétált Győrladaméron az ovihoz, amikor a kocsival, egy fekete, szlovák rendszámú Porsche Cayenne-val megállt mellette a férfi, „az anyósülésen lévő ablaknál kiköszönt, mintha útbaigazítást kérne, de amikor lehajoltam, hogy benézzek az ablakon, a tekintetem a nemi szervére irányította, amivel éppen önkielégítést végzett – írta, Klaudia.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság nyomoz az ügyben, főleg, hogy Dunaszegen is történt hasonló eset. Ott hétfőn, a parknál állított le egy nőt, és csinálta meg ugyanezt, majd átmehetett Győrlada­mérra is, mert nem sokkal később ugyanez a jelenet ismétlődött meg. És Győrladaméron három kislányt is, Dunaszegen pedig egy másik babakocsis anyukát is megszólított, de a lap szerint járt Nagybajcson, Győrújfalun és Mosonmagyaróváron is.