Vitáznak a Wikipédia szerkesztők a Soros-terv szócikk miatt

Elméleti vita folyik a magyar Wikipédia szerkesztői között, hogy kell-e törölni a Soros-terv szócikket. Szeptember 18-án az online enciklopédia egyik szerkesztője azonnal törlésre jelölte az oldalt, egy másik törölte, egy harmadik helyreállította (azóta is elérhető a szócikk), majd a gyors törlés helyett inkább beszélgetést kezdeményezett.

Azóta a törlésre javasolt lapok oldalon nyilvánosan vitáznak a szerkesztők arról, hogy a szócikknek helye van-e a Wikipédián.

Politikai marketing. A cikk tárgya nem létezik. Egy jól behatárolható magyarországi politikai érdekcsoport kampányeszközként használja a „Soros-terv” fogalmát, de ezt leszámítva semmi nem támasztja alá, hogy ilyen „terv” valóban létezne

- érvel például egyikük a törlés mellett. Egy másik szerkesztő viszont a szöveg megtartását javasolja: "Azért, mert a csapból is ez folyik, és halálunalmas, még nem, sőt pláne nem kell törölni. (...) „Kövér László tömeges akasztási tervei” címen sem tűrnék meg itt cikket."

A Soros-terv kifejezést a magyar kormányzat idén nyáron kezdte el használni, többek között a Magyarországot elmarasztaló kvótaper-döntés háta mögött is a "Soros-tervet" sejtették. Azóta bejelentették azt is, hogy nemzeti konzultációt is kezdeményeznek róla. Mindezt arra alapozzák, hogy Soros György 2015-ös és 2016-os esszéjében is pontokba szedve vázolta, szerinte hogyan kellene megoldani a menekültválságot.