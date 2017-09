Kicsivel többen hiszik, hogy jövőre leváltható a Fidesz

Csekély változások történtek a pártok támogatottságában az elmúlt egy hónapban - derült ki a ZRI Závecz Research Intézet legfrissebb kutatásából. A következő pártpreferenciák látszanak a szeptember 10-18. között készített, reprezentatív felmérésből:

A teljes népesség körében a Fidesznek egy hajszállal ismét nőtt a tábora, 26-ról 27 százalékra.

A Jobbiknak kissé csökkent a támogatottsága, 13-ról 12 százalékra.

Az elmúlt hónapok visszaesése után az MSZP táborának mérete most nem változott, a választópolgárok 10 százaléka áll mögötte.

A DK harmadik hónapja 4 százalékos.

Az LMP az augusztusi 3 százalékról emelkedett 4 százalékra.

A múlt havi 1 százalékos pártok közül ezúttal a Momentum 2 százalékot ért el, a többiek, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd támogatottsága nem változott.

A pártot nem választók aránya 37 százalék.

A biztos pártválasztók csoportjába most is csak bő egyharmadnyian tartoznak, ezért a körükben közzétett adatok továbbra is tájékoztató jellegűek. Ebben a szavazói körben a Fidesz 44 százalékot ér el, a Jobbiknak 19 százaléka van, az MSZP 17 százalékos. Az elkötelezett és aktív szavazóknak 8 százaléka támogatja a DK-t, 4 százaléka az LMP-t.

A Momentum a biztos pártválasztók 3 százalékára számíthat, az Együtt 2 százalékos, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd 1-1 százalékos.

Leváltható a Fidesz?

A Fidesz tehát jelentős előnnyel vezeti a pártok rangsorát, egymillió kétszázezer fővel nagyobb a tábora, mint a második helyen álló Jobbiknak. Ugyanakkor – amint az az előző havi felmérésből látszik – a kormányváltást óhajtók csoportja népesebb, mint a kormány maradását támogatóké (43-32 százalék).

A ZRI ezért megkérdezte, hogy a választópolgárok látják-e esélyét a hatalomváltásnak a jövő évi parlamenti választáson.

Az emberek 40 százaléka úgy vélekedik, hogy 2018-ban leváltható a Fidesz, míg csaknem ennyien, 37 százaléknyian azt feltételezik, hogy ennek nincsen esélye.

A megosztottság mögött a politikai táborok karakteresen eltérő álláspontja található. A Fidesz hívei rendkívül bizakodóak, 86 százalékuk nem tartja lehetségesnek, hogy pártjuk elveszítené a parlamenti választást.

Az ellenzéki pártok támogatói közül a DK-sok a leginkább optimisták, 90 százalékuk szerint legyőzhető a Fidesz.

A szocialisták 82 százaléka lát esélyt arra, hogy jövőre távozzon a mostani kormány,

a Jobbik táborában 75 százalék gondolja ezt,

míg az LMP-sek között 70 százalék.

A pártpreferenciával nem rendelkező választók fele ebben a kérdésben nem tud véleményt nyilvánítani.

Bármennyire is elkezdték a pártok a kampányt, ez egyelőre nem aktivizálta a választókat. A DK hívei a legelszántabbak, 62 százalékuk menne el biztosan szavazni. Az MSZP támogatóinak 53, a Fidesz táborának 51, a Jobbikosoknak 49 százaléka venne részt teljes bizonyossággal egy most vasárnapi választáson. Az LMP táborának a többieknél kisebb, 35 százalékos a részvételi hajlandósága.

Mint látható, a pártoknak még saját szimpatizánsaik mozgósítására is erőfeszítéseket kell tenniük, de ennél is nagyobb kihívás a bizonytalan választók aktivizálása – közülük csak 21 százalék menne el szavazni. Vannak olyan társadalmi csoportok, amelyekben szintén nagyon alacsony a részvételi szándék: a húszas éveikben járóknak és a falvakban élőknek alig háromtizede menne el egy mostani parlamenti választásra - írta a ZRI.