Tizenegymillió forintot sem szedett be az önkormányzat a romkocsmaadóból

Erzsébetváros 2016-ban mindössze 10 millió 971 ezer forintot tudott begyűjteni az éjfél után is nyitva tartó helyektől felügyeleti díj, azaz az úgynevezett "romkocsmaadó" címén, amit köztisztaságra és közbiztonságra kell költeni, ez az összeg viszont pont semmire sem elég - tudta meg a 24.hu a kerületi önkormányzattól.

A felügyeleti díjat még 2013-ban vezették be Rogán Antal kezdeményezésére, mondván: az így befolyó, várhatóan százmilliós összegből az önkormányzatoknak a környék közbiztonságát és tisztaságát kell garantálniuk. Aztán 2014-ben megírtuk: Rogánék eléggé elszámolták a dolgot. Az alapelképzelés ugyanis az volt, hogy a 100-150 érintett belvárosi bár, kocsma és kávézó tulajdonosának fejenként vagy 3 négyzetméterenként naponta 20 forintot kell fizetni az önkormányzatok kasszájába, amiből még ki is jött volna a több százmillió, de a szabályozásba beépítettek egy egy felső határt is: a fizetendő összeg nem lehet magasabb, mint a tulajdonos cég iparűzési adóalapjának 0,5 százaléka. Így, derült ki akkor, a tervezett összeg huszada kérhető el felügyeleti díjként.

És a 24.hu által kikért adatok alapján az összeg valóban szinte elhanyagolható. Az ugyan nem derült ki az önkormányzat által a lapnak elküldött, ömlesztett adatsorból, hogy hány hely érintett egyáltalán a díjfizetésben, de az igen, hogy 2015-ben 6 millió 913 ezer folyt be a romkocsmaadóból, 2016-ban kevesebb mint 11 millió, és az utolsó negyedév adatai alapján ez idén sem lesz sokkal több: a VII. kerületi önkormányzat július 31-ig mindössze 7 millió 114 ezer forintot szedett be a vendéglátóhelyektől.

Pedig közben a bulinegyed - szó szerint - dübörög: az NGM nemrég kiszámolta, hogy azok a VII. kerületi székhelyű adózók, amelyeknek a fő tevékenysége a szálláshely-szolgáltatás és a vendéglátás, a legfontosabb adónemekben és idegenforgalmi adó formájában közel 6,6 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly az államháztartás bevételeihez.

A felügyeleti díjból befolyt összeg mértékét jól mutatja a kerület tisztítási és közbiztonsági költségei. 2015-ben Erzsébetváros 239 millió 794 ezret fordított a tisztaságra, 2016-ban pedig 291 millió 617 ezret. Idén július 31-ig összesen 109 millió 182 ezer ment el ezekre a feladatokra. És a kerület annak idején úgy számolt, hogy 50 millió forintot fizet be többlettakarításra a befolyt díjból.

A kerület emellett 2016-ban 27 milliót költött közbiztonsági feladatokra, idén pedig a kerület június 1-től kötött szerződést a Valton-Sec Kft-vel szeptember 17-ig majdnem 22 millió forint értékben - írja a portál.