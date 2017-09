Bedurvult a Jobbik-Fidesz plakátháború

A kormányhivatalok a rendőrség "közreműködésével" készülnek leszedni Simicskáék plakátjait, akik válaszul hivatali visszaélés miatt tesznek feljelentést, és "természetesen" a titokzatos magánszemély reklámjait is visszarakják. A Jobbik is feljelenti a kormányhivatalokat, amiért szerintük megrongálják a frissen vásárolt reklámhelyeiket. A Fidesz szerint kérdés, hogy megvalósult-e tiltott pártfinanszírozás a Jobbik és Simicska között, azonban nem tettek feljelentést. Az Állami Számvevőszék pedig azt közölte az Indexszel, hogy ők sem vizsgálják a legújabb jobbikos plakátok ügyét.

A Hvg.hu információi szerint több megyei kormányhivatal is arról értesítette Simicska Lajos reklámcégeit, hogy jogsértőek a titokzatos magánszemély megrendelésére kikerült óriásplakátok, ezért le kell szedniük azokat. Azokról a plakátokról van szó, amelyeken az Orbán-Habony-Mészáros-Rogán kvartett alatt egy gengszter-felirat látható, míg más plakátokon az Ők a félelem - Mi a remény felirat felett ábrázolják az említett szereplőket.

Az Index kérdésére Puskár Anett, a Publimont szóvivője megerősítette a hírt. Azt mondta, a kormányhivatalok szó szerint megegyező érveléssel arra hivatkoznak, hogy a magánmegrendelő társadalmi célú üzenete „nagyobbrészt azonos” a Jobbik korábbi plakátkampányával.

A plakátjait jogellenesen Jobbik-plakátokká minősítik, eltávolításukról pedig két napon belül a rendőrség közreműködésével gondoskodnak

- mondta Puskár az Indexnek, aki hozzátette: minden esetben jogi lépésekkel válaszolnak. "Amennyiben a jogsértő határozatokat nem vonják vissza, bírósághoz fordulunk, és hivatali visszaélés miatt feljelentést teszünk" - mondta a szóvivő, aki azt is megjegyezte, hogy az eltávolított plakátokat "természetesen" visszarakják.

A Jobbik szerint a kormányhivatal megsérti a magántulajdonukat

Ezzel párhuzamosan a kormányhivatalok dolgozói a Jobbik titokzatos körülmények között megszerzett plakáthelyein megjelent hirdetéseket már el is kezdték lekaparni - legalábbis erről számolt be a Jobbik-közeli Alfahir.hu, valamint Szilágyi György jobbikos képviselő is erről tartott délután sajtótájékoztatót.

Fotó: tamasnotin

"A hatalom a kormányhivatalokon keresztül, erővel, törvénytelenül kezdte lekaparni a Jobbik tulajdonában lévő plakáthelyeket. A kormányhivatal cselekedete kimeríti a rongálás fogalmát és a magántulajdonhoz fűződő jogok sérelmét. Minden jogi lépést megteszünk a kormányzati szintre emelt rongálások és a rongálók ellen" - közölte Szilágyi.

A Jobbik pár napja jelentette be, hogy 1100 köztéri reklámhelyet vásároltak, valamint újabbak megvételét tervezik. "A reklámeszközök beszerzése adásvételi szerződéssel, részletfizetési konstrukcióban történt. A finanszírozást egyelőre hitel felvétele nélkül, saját erőből, a részünkre biztosított állami támogatásból oldjuk meg. A konkrét összeg üzleti titok részét képezi" - válaszolták erről az Index kérdésére.

A párt ezzel próbálja kijátszani a Fidesz valószínűleg alkotmányellenes plakáttörvényét, amelyet a kormánypárt erőből nyomott át a parlamenten. Ennek részleteiről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

A Fidesz pártfinanszírozási botrányt emleget, de nem tett feljelentést

A Jobbik legújabb plakátkampányára reagálva Hollik István, a Fidesz-KDNP képviselője azt mondta, hogy Vona Gábor eladta Simicskának a Jobbikot. "A plakát-ügy a Jobbik pártfinanszírozási botránya; a Jobbik újabb milliárdos támogatást kapott Simicska Lajostól" - mondta Hollik.

"Nincs arról szó, hogy bárki bármilyen plakát elhelyezését szeretné megtiltani. Az a kérdés, hogy megvalósul-e a fekete-, tiltott pártfinanszírozás vagy sem" - idézte az MTI Kósa Lajost. Megkérdeztük a Fidesz sajtóosztályát, hogy a kormánypárt tett-e feljelentést azzal összefüggésben, hogy Jobbik közterületi reklámeszközöket vásárolt, mire azt válaszolták, hogy nem.

Idén már biztos nem vizsgálják a jobbikos plakátokat

Megkérdeztük a pártok gazdálkodását ellenőrző Állami Számvevőszéket (ÁSZ), hogy a jobbikos plakátok miatt indítottak-e vagy indítanak-e vizsgálatot. A rövid válasz az, hogy nem. Az ÁSZ többek között a következőket közölte az Index-szel