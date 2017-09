Kitálalt a B terv, akitől Botka vette el a lehetőséget

Pár napig biztosan felkavarja és lázban tartja majd a baloldalt az az interjú, amelyet kedd este Lattmann Tamás nemzetközi jogász adott az ATV Egyenes beszéd című műsorának.

Lattmann azt állította, hogy tavaly az MSZP vezetői felkérték, hogy legyen az ellenzéki oldal miniszterelnök-jelöltje, és el is indultak a tárgyalások a személyéről a többi ellenzéki párttal. Aztán decemberben bejelentkezett Botka László, így kútba is esett ez a terv.

Lattmann az Indexnek beszélt először januárban arról, hogy szívesen vállalja a miniszterelnök-jelöltséget. Akkor nem árulta el, hogy az ellenzéki pártokból kik biztatták erre, ám most váratlanul előállt a nevekkel.

Lattmann azt állította, hogy Molnár Gyula MSZP-s pártelnök, Tóth Bertalan frakcióvezető, Hiller István választmányi elnök és Molnár Zsolt országgyűlési képviselő keresték meg tavaly ősszel.

Hivatalos felkérés, megállapodás nem volt, és nem is bontakozhatott ki semmi további fejlemény, mert pár hét múlva az MSZP vezetése hivatalosan is Botka László mellé állt. Lattmann szerint Botka megjelenése után vált DK-ellenessé az MSZP vezetése, amíg ő volt a jelölt-jelölt, addig a DK-sokkal intenzív kapcsolat volt.

A DK nyitott volt Lattmannra

A DK ezt egy szerdai közleményben meg is erősítette. A párt azt írta, hogy tavaly ősszel a DK vezetői „arról kaptak tájékoztatást, hogy a Magyar Szocialista Párt vezetői tárgyalásokat folytatnak Lattmann Tamással arról, hogy a párt Lattmannt jelöli miniszterelnök-jelöltnek a 2018-as választásokra". Az MSZP ezután felkérte a DK-t, hogy fogadja bemutatkozó látogatáson Lattmann Tamást.

E felkérés alapján a Demokratikus Koalíció nevében Molnár Csaba ügyvezető alelnök, a párt kampányfőnöke és ellenzéki tárgyalásokkal megbízott politikusa egy alkalommal tárgyalt Lattmann Tamással.

A DK vezetése a közlemény szerint nyitott volt Lattmannra, és felhatalmazta Molnár Csabát további tárgyalásokra. „Erre azonban már nem került sor, mert az MSZP korábbi álláspontját megváltoztatva Botka Lászlót jelölte miniszterelnöknek, és ezzel a Lattmann Tamás jelöltségével kapcsolatos egyeztetés megszakadt. Így a DK elnöksége Lattmann jelölésével kapcsolatban nem hozott döntést" – írta a párt.

Molnár Gyula: Súlyos félreértés

Molnár Gyula, az MSZP elnöke nem így emlékszik a történetre.

Súlyos félreértés, ha valaki azt hiszi, hogy ha egy pártelnökkel tárgyal és együttműködésről beszél, akkor rögtön miniszterelnök-jelöltnek kérik fel

– mondta Molnár, aki annyit megerősített, hogy találkoztak és beszélgettek Lattmann-nal tavaly ősszel.

Molnár szerint ő világossá tette a megválasztása után is, hogy azt szeretné, Botka legyen az MSZP kormányfőjelöltje, és ha ez nem sikerül, akkor kell külső, civil jelöltben gondolkodni. Botka színre lépése után így Lattmann jelöltsége tárgytalanná vált. Molnár azt mondta, Lattmann nem volt, és ezek után feltehetően nem is lesz az MSZP miniszterelnök-jelöltje.

Érdekes ellentmondás viszont, hogy Lattmann januárban azután nyilatkozott az Indexnek a jelöltségéről, hogy az MSZP-elnökség már kiállt Botka mellett. Úgy tudjuk, hogy egy-két szocialista azért biztatta Lattmannt, mert lehetséges forgatókönyvnek látták, hogy Botka kiszáll, és akkor a B tervből, Lattmann jelöléséből hirtelen valóság lehet.

A mostani nyilatkozat nyilván nem rengeti meg Botka pozícióját, sokkal érdekesebb kérdés, hogy Lattmann miért most állt ezzel elő. Az ATV-ben azt mondta, hogy sokáig nem is akart erről beszélni, „nem akart ártani a stratégiáknak”, de Botka hétfői bejelentése után a színre lépés mellett döntött. Valószínű, hogy a dolog azzal is összefüggésben van, hogy Lattmann új közéleti szerepre készül: ő lesz Tarjányi Péter most induló mozgalmának, a Magyar Progresszív Mozgalomnak az egyik arca.