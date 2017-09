Nyolc embert vittek kórházba gombamérgezés miatt Szabolcsban

Gombamérgezés miatt szállítottak kórházba a mentők 8 embert kedden Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - közölte az Országos Mentőszolgálat. Miután egy ismerősük által szedett, ellenőrizetlen gombából készült ételt ettek, hányással, hasi görcsökkel járó tünetek jelentkeztek.

A mentők a hír kapcsán arra figyelmeztetnek, hogy ugyan a gomba finom és egészséges étel lehet, de ha nem tartjuk be az óvintézkedéseket, könnyen gombamérgezés áldozatává válhatunk. A hűvös, csapadékos ősz miatt idén nagyon sok a gomba mindenfelé. A mentők kérik, hogy a kirándulók, erdőjárók az összegyűjtött gombát minden esetben vizsgáltassák be ehhez értő szakemberekkel, még akkor is, ha gyakorlottnak érzik magunkat a gombák felismerésében.