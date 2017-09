Beindultak az új sorosozós reklámok

Kedd este elkezdtek futni a köztévén az új Soros-szpotok, amivel felvezetik a nemzeti konzultációt, vette észre a 444 (az ő videójukat láthatják lejjebb). 20 másodperc alatt három (plusz egy) állítást fogalmaznak meg benne, nézzük sorban, mennyi igazság illetve csúsztatás van bennük, hátha vannak még olyanok, akik nem hitvitaként kezelik ezt a kérdést.

Bevezetésképp azt mondják, hogy Soros György a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa. Ez oké.

Aztán jön "Soros György veszélyes terve":

1. A határzár lebontása

Tény: Soros alapjában véve amellett van, hogy menekülteket kellene befogadnia Európának. Írt olyat is, valóban, hogy az ő hozzáállása az, hogy a menekülteket tekinti célnak, és a határokat akadálynak. Ám azt is mondta tavaly szeptemberben, hogy a befogadást biztonságosan és kontrolláltan kell csinálni, és hogy az EU-nak vissza kell szereznie a kontrollt a határai felett. "Kevés dolog van, ami jobban elidegeníti és megrémíti a népet, mint a kaotikus jelenetek", írta. Sőt, még közös EU-s határvédelmet is követel.

2. Egymillió bevándorló betelepítése évente

Tény: 2015-ben tényleg ezt írta, persze egész Európára vonatkoztatva. Aztán ahogy teltek a hónapok, és jött a Brexit, meg a török-EU-egyezség, meg egyáltalán az egész menekültkáosz és EU-s belső vita, úgy változtatta meg ezt az álláspontját először 3-500 ezer emberre, aztán pedig már azt írta tavaly nyáron és ősszel, hogy ha az EU évi 300 ezer embert befogadna rendezett és biztonságos módon, akkor a valódi menekültek látnák, hogy van esélyük célba érni, és nem illegális utakon próbálkoznának, ami megfosztja őket a legális belépés esélyétől.

3. Kilencmillió forint segély minden migránsnak

Tény: ez is a 2015-ös írásából van. Ott azt vetette fel, hogy az EU-nak 15 ezer eurót kellene biztosítania menekültenként (azaz nem a menekülteknek) két éven át (ez összesen 30 ezer euró, ami 9 millió forint), hogy az oktatási-lakhatási-egészségügyi költségeiket fedezzék, ezzel egyúttal a befogadást vonzóbbá tegyék a tagállamoknak. Az említett 2016-os írásában ez már nincs benne, és úgy fogalmaz, hogy évi 30 milliárd euró kell az egész menekültügyi rendszerre.

Ön mit gondol erről?