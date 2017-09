Ön melyik pártra szavazna, ha most vasárnap lennének a választások? Amikor a közvélemény-kutató cégek ilyesmiket kérdeznek, a kérdezettek nagy része bátran elárulja a kedvenc pártja nevét, míg egy csomóan kitérnek a válaszadás alól: titkolóznak, sumákolnak, rejtőzködnek, bizonytalankodnak. Mert magánügynek tekintik, mert nem érdekli őket a politika, mert nem kötődnek egyik párthoz sem, mert nem bíznak a közvélemény-kutatóban, vagy mert elegük van a politikából: csomó ok miatt szerepelhetnek a statisztikákban a bizonytalanoknak vagy pártnélkülieknek is nevezett magyarok. Mi most rájuk koncentráltunk, három hónapon keresztül faggattuk őket, és kiderült, hogy (a teljes populáció arányaihoz képest) többen vannak köztük a nők, a fiatalok, a diplomás és a konzervatív értékrendű magyarok.