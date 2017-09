A veszprémi önkormányzat nem akar beszállni az embercsempész bizniszbe

Kampány van, javában zajlik a verseny a Fidesz és a Jobbik között arról, hogy ki védi meg jobban Magyarországot az idegenektől: a kormánypárt vagy a Jobbik? Ahogy ilyenkor lenni szokott, nemcsak az indulatok, de a józan ész is elszabadul. Legutóbb Veszprémben szült abszurd helyzetet a „védjük meg az országot az idegenektől” verseny.

A jobbikos Forgóné Kelemen Judit nyújtotta be a veszprémi képviselő-testület elé azt a javaslatát, amelynek a lényege, hogy illegális bevándorlókat se állandóan, se átmenetileg ne helyezhessenek el olyan ingatlanokban, amelyek teljes egészében önkormányzati tulajdonban vannak. A jobbikos javaslatot a közgyűlés elfogadta. De előtte Forgóné vitába keveredett a fideszes képviselőkkel arról, hogy a Jobbik vagy a Fidesz tesz-e a legtöbbet azért, hogy Magyarországra egyetlen bevándorló se jöhessen. Nem nagyon tudtak dűlőre jutni ebben a kérdésben.

A határozat azért is különös, mert illegális bevándorlókat amúgy sem szállásolhat el senki, az pedig nem túl valószínű, hogy éppen egy önkormányzat akart volna segítséget nyújtani az embercsempészeknek. Mindenesetre az, hogy a határozatot elfogadták, egyértelmű üzenet: bármilyen nagy is a kísértés, bármilyen sok pénzt is lehetne szakítani az illegális bevándorlókon, Veszprém városának vezetése nem lesz a nemzetközi embercsempészet logisztikai bázisa.

Megszereztük a Forgóné által benyújtott határozati javaslatot, amiben szó szerint ez áll: „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem járul hozzá az Európai Unió által (Brüsszel, 2016.2.10. COM (2016) 85 final) kötelezően Magyarországra kényszerített migránsok (illegális bevándorlók) – jogalapra való tekintet nélkül – állandó és átmeneti ideig történő elhelyezéséhez Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának – 100%-ban lévő, valamint többségi tulajdonában álló – épületeiben.”

Ami különös, hogy Forgóné nem egy határozatra, hanem egy közleményre hivatkozik, amit az Európai Bizottság még 2016 februárjában írt az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak. Ebben a Bizottság leírta, mi a helyzet az uniós migrációs politika végrehajtásáról. Többek között az szerepel benne, hogy mielőbb hajtsák végre a kvótadöntést, amivel 1294 embert kellene átvennünk. Az egy 2015-ös, jogerős döntés, amit ettől függetlenül végre kellene hajtania Magyarországnak. (Az más kérdés, hogy nem hajtotta végre.) A közleményben az Európai Bizottság azt kéri az állam- és kormányfőktől, hogy a legközelebbi ülésükön hozzanak határozatot a kvótadöntés felgyorsításáról. Ez később meg is történt. Ők egyhangúlag döntenek, vagyis erre Orbán Viktor is rábólintott annak idején.

Csakhogy szó sincs arról, hogy ez az 1294 ember illegális bevándorló lenne, ezért is érthetetlen Forgóné javaslata. Ezek a menekültek már regisztrálva vannak, és ha annak idején papírok nélkül is léptek be Európába, azóta átestek ellenőrzésen, tehát olyan, már regisztrált menedékkérők, akik jó eséllyel megkapnák a menekültstátuszt. Egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyekről van szó.

Megkerestük Forgónét, hogy megtudjuk, tervez-e újabb hasonló indítványokat, de nem vette fel a telefont.