Molnár Zsolt Rogán-tervről beszél, de nem beszél Lattmannról

Molnár Zsolt pénteken egy parlamenti sajtótájékoztatón nagyon nem akart válaszolni azokra a kérdésekre, amik az ő szerepét firtatták a héten felbukkant Lattmann Tamással kapcsolatban. Lattmann Tamás egy "nemzetközi jogász", és tavaly MSZP-vezetők kérték fel arra, hogy ő legyen az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Erről Lattmann a héten az ATV-ben és a Hír Tv-ben is beszélt. A tárgyalások tavaly kezdődtek vele, de aztán az MSZP januárban mégis inkább Botka Lászlót választotta miniszterelnök-jelöltnek, aki öt hetet kapott arra, hogy letegyen valamit az asztalra. A szűkös határidő arra sem elég, hogy kiderüljön, mi ez a valami, főleg, hogy a jelek szerint közben valakik, köztük Molnár Zsolt is folyamatosan Lattmannt erőltette.

Lattmann Kálmán Olgának a Hír tévében azt mondta, ő áprilisban Molnár Zsolttal, Tarjányi Péterrel - akit Molnár szakértőjének nevezett - és Bodnár Zoltánnal, Fodor Gábor liberálisainak egyikével találkozott is Botkánál. Nem tudjuk, mi hangozhatott el, mindenesetre beszédes, hogy Botka az idén nyáron Molnárt egyenesen árulónak bélyegezte. Ez viszont a jelek szerint Molnár pártbeli pozícióit nem rontotta, hiszen továbbra is a parlament nemzetbiztonsági bizottságának az elnöke, és pénteken sajtótájékoztatót is tartott. Igaz, nem erről.

A sajtótájékoztató csúcspontja vitathatatlanul az a jelent volt, amelyet Molnár sejtelmes bejelentése előzött meg, hogy most le fog leplezni valamit. Az előtte lévő pulton volt egy tablet méretű fehér lepel, amihez Molnár odalépett és levette. Ekkor előbukkant egy A4-es méretű kartontábla, amire az volt írva hogy "Rogán-terv 7 milliárd ft elherdálása".

Soros-terv, Rogán-terv, Molnár-terv Molnár Zsolt sajtótájékoztatóján a Rogán-tervről beszélt: - nincs napirenden a Soros-terv - helyette Rogán-terv létezik - hétmilliárd forint eltékozlása - az Orbán-kormány a következő választásokon megbukik - nincs napirenden semmilyen felülről nyitott kvóta a menekültek országonkénti elosztására - a sajtó akkor tisztelné meg Molnár Zsoltot, ha csak ebben a témában kérdezné őt

Lattmann hétfői bejelentése az ő elfeledett jelöléséről azért is érdekes, mert pont egybeesett Tarjányi Péter mozgalmának zászlóbontásával. Tarjányi létrehozta a Magyar Progresszív Mozgalmat, aminek a célja, egybeterelni az ellenzéki pártokat, ami különösen vicces, lévén nem egyesíti, hanem tovább osztja az ellenzéki erőket.

Hogy mi szerepe van Molnárnak ebben a mozgalomban, hogy milyen felhatalmazás alapján tárgyalt ő Lattmannal a miniszterelnök-jelöltségről, mind-mind olyan kérdés, ami szorosan összefügg a Molnár által is emlegetett jövő évi választásokkal. Ennyi előzmény után pedig következzen a pénteki sajtótájékoztatónak az a része, amikor a szocialista politikus inkább nem akart válaszolni a kérdéseimre:

- Kérem, hogy tiszteljük meg egymást annyira, hogy akinek ezzel kapcsolatosan szakmai kérdése van, tegye föl, más kérdésre nem fogok válaszolni. Tisztelettel ezt előre jelzem.

- Említette, hogy a következő választásokat nem a Fidesz-KDNP fogja megnyerni. Arra gondol, hogy a következő kormányt az MSZP fogja vezetni?

- A következő választásokat a demokratikus baloldal az MSZP vezetésével fogja megnyerni. De nem csak gondolok erre, ez fog történni. Parancsoljon. (Egy másik jelentkező újságíróra mutat)

- És ki lesz a miniszterelnök? Ki a miniszterelnök-jelöltjük?

- A Magyar Szocialista Pártnak Botka László a miniszterelnök-jelöltje, és nemcsak a miniszterelnök-jelöltje, hanem a következő miniszterelnöke az országnak, természetesen más pártok támogatásával. Kivételt tettem a hírrel, hiszen ez nem feltétlenül a szakmai részéhez tartozó.

- Ez egy gondolatmenet. Ami az ön által elmondottakból következett.

- Tisztelettel válaszoltam is. Teljesen logikus a kérdés. A demokratikus ellenzék széles körű együttműködésével Botka László vezetésével kormányt fog alakítani. Köszönöm szépen. Parancsoljon. (Egy másik újságíróra mutat). Köszönöm szépen.

- És mit tetszik gondolni, hogy Lattmann Tamás a héten előjött azzal, hogy az ön támogatásával..

- Nagyon szépen köszönöm a kérdést.

- De még nem tettem fel a kérdést. Bocsánat, fel lehet tenni a kérdést?

- Feltette a kérdést, kérdezett hármat.

- Nem. Kettőt kérdeztem, a harmadikat nem engedte végigmondani.

- Milyen összefüggésben van a mai sajtótájékoztatóval a kérdés?

- Olyan összefüggésben, hogy az MSZP ön szerint megnyeri a jövő évi választásokat, és az MSZP-nek van egy miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de megszólalt a héten egy másik ember, aki szintén azt mondja, hogy őt felkérték miniszterelnök-jelöltnek.

- Köszönöm szépen. Hiller Istvánnal az ATV mai reggeli műsorában mindketten válaszoltunk erre a kérdésre. Megtisztel, hogyha

- Nem láttam.

- A kollégát engedjük kérem kérdezni.

- Szerintem ő ráér, én is meg fogom neki hagyni azt az időt. Tehát Lattmann Tamás azt mondta, hogy

- Most már a negyedik kérdésnél tartunk.

- Nem, ez még mindig csak a harmadik.

- Köszönöm szépen. Tessék. (Rámutat a másik újságíróra).

- A Magyar Progresszív Mozgalomról mit gondol?

...

- Támogatja a Magyar Progresszív Mozgalmat?

Ezután Molnár Zsolt befejezte a sajtótájékoztatóját, és a sajtószoba pódiumáról mellé, a paraván mögé lépett. Majd visszafordult, és kiment a teremből, hogy dobozokat adjon át Rogán Antal titkárságán.