Nem folyik eljárás Hadházy Ákos ellen

Csütörtökön jelentette be az állami hírügynökségen keresztül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), hogy az intézmény furcsa szerződéseit nyilvánosságra hozó Hadházy Ákos ellen büntetőeljárás zajlik, kiderült, hogy ez nem igaz - számolt be a Magyar Nemzet. Az NKE közleményében az állt, hogy az LMP társelnöke folytatta a felsőoktatási intézmény ellen korábban megkezdett rágalomhadjáratát, ami miatt a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) egy hónappal ezelőtt büntetőeljárást indított ellene, ami jelenleg is zajlik.

Az ellenzéki politikus körülbelül egy éve országgyűlési képviselő, ezért mentelmi jog illeti meg, ellene tehát addig nem lehet nyomozni, amíg védi ez a jog. Ezért a Magyar Nemzet megkereste a Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy folytatnak-e nyomozást Hadházy ellen. Azt mondták, nincs eljárás a képviselő ellen, ugyanis az ügyészség nem kezdeményezte a mentelmi jogának felfüggesztését az Országgyűlésben, így nem is lehetne eljárás ellene.

Az egyetem félretájékoztatásának előzménye az, hogy csütörtökön Hadházy Ákos sajtótájékoztatót tartott az NKE által kötött különös szerződésekről. Az ellenzéki politikus hónapokon át tartó huzavona után kapta meg az intézménytől azokat a szerződéseket, amiket az NKE annak a két projektnek a keretében kötött, amire csaknem 30 milliárd forint uniós pénz állt a rendelkezésére. A szerződéseket – amikért előbb kétmillió, majd 900 ezer forintot kértek volna – végül ingyen kapta meg Hadházy, aki számos aggályos tételt talált a kifizetések közt.

Az egyik ilyen, hogy az NKE egyik oktatója, Horváth Attila összesen 850 ezer forintért vesz részt egy Magyarország alaptörvényét elemző mű megírásában. Horváth Attila az Alkotmánybíróság tagja jelenleg is, tehát alkotmánybíróként pénzért elemzi és kommentárt fűz az alaptörvényhez. Az intézmény egy másik oktatója, Molnár Éva azért kapott 170 ezer forintot, hogy elkészítse a Magyarország és a 2015-ös európai migrációs válság című írás egyik fejezetét. Pikantériája, hogy a Fidesz–KDNP-kormány rendre az uniót hibáztatja a migrációs válságért, arról népszavazást is rendezett, eközben pedig brüsszeli pénzen erről a témáról készült műért fizet - írja a Nemzet.