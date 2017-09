Na, akkor mi is van azzal a DK-s orvosi igazolással?

Ahogy azt korábban megírtuk, egy jobbikos dunakeszi képviselő posztolt arról, hogy a település fideszes polgármestere nem hitte el egy hiányzó DK-s képviselőnek, hogy az orvosi igazolás, amit leadott, az valódi, vagy ha valódi is, akkor tényleg olyan problémája volt a képviselőnek, ami miatt nem tudott részt venni az ülésen. Az igazolás kelte ugyanis több héttel későbbi, mint a konkrét ülés napja, és a papíron az állt, hogy kezelés alatt állt. „Nyilatkozzon abban, hogy amennyiben 2017. július 27én Képviselő Úr az Ön kezelése alatt állott, kétséget kizáróan megállapítható volt-e az a tény, hogy egészségügyi állapota kizárja, hogy részt vehessen a 15:00-tól 15:25-ig tartó Képviselő-testületi ülésen" - tette fel a kérdést az orvosnak Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere.

Az orvos a válaszlevelében megírta a képviselő konkrét problémáját, illetve azt, hogy aznap, július 27-én nem jelent meg nála, de arra a napra vonatkozóan is kezelés alatt állt. Azt nem tudjuk, az orvos ezt mikor küldte meg a polgármesternek, mindenesetre most, szeptember 28-n a fideszes polgármester azzal állt elő az ülésen, hogy ezt az igazolást nem fogadják el, a fideszes többségű önkormányzat pedig megszavazta, hogy a DK-s Radnóti Henriktől megvonják a tiszteletdíját, és a nyomozóhatóságokhoz fordulnak. Az esetről posztoló jobbikos képviselő két dolgot kifogásolt: az egyik, hogy a polgármester ilyen szenzitív adatot kért be a képviselőről, illetve, hogy a vizsgálat lefolytatását nem megvárva, máris a tiszteletdíj megvonásáról döntöttek.

Amikor megkerestük a városi önkormányzatot, hogy milyen alapon kérik ki mások magán orvosi adatait, hogy vizsgálják-e más, fideszes képviselők egészségügyi papírjait is, illetve mikor volt utoljára napirenden egy képviselő egészségügyi állapota, a városvezetés a kérdésekre ugyan nem válaszolt, de azt írták, hogy visszaélés történt, alapos okuk van feltételezni, hogy nem volt ágyban fekvő beteg aznap a DK-s képviselő, sőt szabadidős programon szórakozott, és bármilyen hazugságra képes, hogy kicsalja a pénzt az önkormányzattól.

Az Origo erre most szombaton megjelentetett egy cikket, benne a DK-s képviselő július 27-i posztjairól készült képekkel, amelyeken az látszik, hogy aznap Radnóti három posztban is bejelentkezett, hogy biciklitúrán vesz részt, illetve gyermekével fagyizik. Hát ez kétségtelenül több, mint furcsa, így megkerestük a DK-s képviselőt, hogy akkor ezek az aznapi - azóta már eltávolított - Facebook-posztok mit is jelentenek ennek fényében.

A képviselő egyáltalán nem szeretett volna nyilatkozni, csak annyit mondott, hogy az igazolás, amit vitt az tényálló, illetve annyit mondott, hogy vannak olyan betegségek, amik olyanok, hogy az ember reggel még jól van, aztán egyszer csak váratlanul nem. Telefonon tudtunk viszont beszélni Rónai Sándorral, DK-s Pest megyei önkormányzati képviselővel, aki egyben a választókerületi elnök is. Ő nyilatkozott.

Rónai elmondta, hogy a DK-s Radnóti Henriknek egy veleszületett mozgásszervi problémája van. A jobb keze sérült, és meg kellett tanulnia bal kézzel írni, dolgozni. A mozgásszervi problémájától függetlenül azonban rendszeresen sportol, kerékpározik. De tudni kell a problémájáról, hogy

egyik percben még 60 km/órával teker, a másik percben nem tudja felemelni a kezét.

Rónai szerint az orvos beszámolt arról, hogy nem találkozott aznap Radnótival, de amikor a rendelésen megjelent, akkor gyógyszert írt ki, mert változatlanul fennállt a probléma. A DK-s képviselő vidéken volt, amikor az ülés volt,

de annyira zsibbadt a karja, hogy nem mert beülni az autóba. Nem volt hosszú út, de nem merte vállalni.

Biztos vagyok benne, hogy részt vett volna az ülésen, ha el tudott volna menni

– mondta Rónai, aki a fideszes polgármester megjegyzésére, miszerint a DK-s képviselő hazugsággal csalja ki a pénzt, illetve a döntésre, hogy megvonták Radnóti tiszteletdíját azt mondta:

35 ezer forintot keres az a fiú az önkormányzatnál, a polgármester egymilliót keres, és mellé ő és az alpolgármester több mint tízmillió forint jutalmat vettek fel félév alatt. És akkor azzal szórakoznak, hogy az én képviselőtársamnak, akivel egy kézfogás után kiderül, hogy veleszületett mozgásszervi problémája van, hogy az ő betegségén élcelődnek. Ez azért kicsit sok.

Rónai szerint egyébként egyértelmű, hogy miről van szó valójában: "Radnóti Henrik ellen egy politikai leszámolás folyik. Dunakeszi vásárolt 250 millióért egy ártéri erdőt, amiről kiderült, hogy egy 3 hektáros erdő, és hektárja nem éri el a 600 ezer forintos értéket. Tehát a KSH adatai szerint 2 milliót érhetett maximum, ezért fizettek 250 milliót. És Radnóti és ő a két képviselő, akik feljelentést tettek az ügyben, amiben az ügyészség nyomoz" - mondta Rónai.

Ennyit tudunk most, talán ennél is többet fogunk, ha tényleg a hatóságokhoz fordult a fideszes vezetésű önkormányzat az orvosi igazolás miatt, és az a hatóság tényleg ki fogja nyomozni az orvosiigazolás-ügyet, aminek eredményét majd valaki velünk is megosztja.