Rázárta a vécét az őt üldöző riporterre Karcag fideszes polgármestere

Évek óta próbálja meginterjúvolni Karcag fideszes polgármesterét Báthory Róbert, a Hír TV-s Célpont riportere, de mindeddig hiába. A Reflektor Blog bejegyzéséből kiderül, hogy Dobos László egy alkalommal konkrétan még a mosdót is rázárta a riporterre, csak ne kelljen neki interjút adnia.

Báthory a Reflektornak elmondta, hogy évek óta lerázza őt a karcagi polgármester, legutóbb a milánói sámándob üzemeltetése, illetve a város "Tilalmas" nevű részének vízellátásról próbálta kérdezni, de hiába. A riporter ennek ellenére ismét próbálkozott egy testületi ülés előtt három órával, és az önkormányzat épületének mosdójában találkozott is a polgármesterrel, akivel köszöntek egymásnak. Ezután belépett az egyik mosdófülkébe, majd kulcszörgésre lett figyelmes.

Mint kiderült, a polgármester rázárta a mosdó ajtaját a Hír TV riporterére.

Végül a stáb és a titkárság segítségével szabadították ki Báthoryt, majd az udvaron dohányzó polgármestert kérdezték arról, hogy ugyan miért zárta be a Hír TV munkatársát a vécébe, de Dobos nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre.

A Reflektor rákérdezett a karcagi polgármesternél is az ügyre, aki azzal védekezett, hogy fogalma sem volt, ki az a fiatalember a vécében, és egyébként is, rendszeresen zárják a mosdót az önkormányzat épületében, amihez egyébként mindenki van kulcsa. Dobos azt mondta, hogy személyesen nem ismeri a riportert, ami ellent mond Báthory állításainak. A polgármester még azt is hozzátette, hogy nem bujkált az újságíró elől, csak nagyon elfoglalt és nem ér rá akármikor interjút adni.