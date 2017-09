Továbbra sem hisz a DK-s képviselőnek a dunakeszi önkormányzat

Megszólalt végre a dunakeszi önkormányzat is abban az ügyben, amit a helyi jobbikos képviselő, Varga Péter Zoltán robbantott ki nemrég. Varga a Facebookján bizonyítékokkal számolt be arról, hogy a helyi fideszes politikusok nem fogadták el az egyik DK-s képviselő pecsétes orvosi igazolását, és szavazást tartottak arról, hogy a fizetésének megvonása mellett a hatóság is vizsgálja az ügyet.

Mint kiderült, Dióssi Csaba, Dunakeszi fideszes polgármestere levélben kérte ki a DK-s Radnóti Henrik egészségügyi papírjait az őt kezelő orvostól, aki - az orvosi titoktartás ellenére - át is adta az összes olyan információt a pácienséről, ami az egészségügyi állapotát és orvosi kezelését érinti. A helyi Fidesznek az a baja, hogy szerintük Radnóti nem azért hiányzott egy nyári testületi ülésről, mert otthon feküdt betegen, hanem más miatt, ezért az érvényes orvosi igazolást sem hajlandóak figyelembe venni.

Tegnap kerestük a városi önkormányzatot, hogy mégis milyen alapon kérik ki mások magán orvosi adatait, vizsgálják-e más fideszes képviselők egészségügyi papírjait is, illetve mikor volt utoljára napirenden egy képviselő egészségügyi állapota. A kérdéseinkre válaszokat sajnos nem kaptunk, helyette jött egy sajtóközlemény a város önkormányzatától, amiben az előző kérdéseket ugyan nem érintik, cserébe azzal vádolják Radnótit, hogy betegség helyett valójában egy programon szórakozott jól.

"A baloldal és a jobbik bizarr koalícióban próbálja leplezni a visszaélést. A szabályokat kijátszva, minden hazugságra képesek azért, hogy kicsalják a pénzt az önkormányzattól. Bízunk benne, hogy a vizsgálat fényt derít a visszaélésre.

Alapos okunk volt azt feltételezni, hogy Radnóti Henrik állításával ellentétben nem volt ágyban fekvő beteg a júliusi testületi ülés idején, amelyben az igazolás is megerősített minket. Az általunk ismertek alapján a júliusi testületi ülés ideje alatt Radnóti Henrik szabadidős programján jól szórakozott, és ezt olyan igazolással próbálta elfedni, ami nem állta meg a helyét." - írja megkeresésünkre a dunakeszi önkormányzat.