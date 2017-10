Fejszével és botokkal támadtak meg egy családot a IX. kerületben

Szombaton Lázár Ervin tiszteletére avattak szobrot a Ferencvárosban a IX. kerületi Kerekerdő parkban délelőtt, a park pedig még kora délután is tele volt családokkal, gyerekekkel. Egy olvasónk jelezte levélben, hogy kora délután a parkban történt egy durva konfliktus, és támadás.

Azt írta délután fél négy körül egy nagyobb csoport - 4-5 férfi és a családjuk - egy fejszével és botokkal jelentek meg a IX. kerületi Kerekerdő parkban és bántalmaztak egy családot, főleg annak férfi tagját, az apát.

Fejszével mértek ütést a fejére (tompa oldalával). A férfi elterült, utána még ököllel ütötték, utána kocsival elhagyták a helyszínt, (BMW cabrio)

– írta olvasónk, aki később azt is jelezte, hogy sok család és gyermek volt a helyszínen, akik a támadás közben igyekeztek elhagyni a parkot. Hívták a mentőket és a rendőröket is, akik kiérkeztek. Az egyik autó rendszámát is fel tudta írni, mielőtt elhajtottak volna vele.

Azt írta még, "a verekedő családból egy anyuka hívta az "erősítést", mert a gyerekeik (8-10 évesek) "összetűzésbe" keveredtek más kisgyerekekkel. De végül talán nem is a megfelelő apukának mentek neki. A fejszés támadó 20 év körüli volt". A támadó és a többiek a tér sarkán parkoltak le, majd a támadás után elhajtottak.

Kérdéseinket elküldtük a rendőrségnek is még szombaton, válaszukban vasárnap egy police.hu-s közleményt küldtek el. Ebben azt írják, a ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit és nőt, akik előzetes szóváltást követően bántalmaztak egy másik férfit. A 38 éves budapesti V. György, a 23 éves budapesti M. Csaba és a 30 éves budapesti M. Renáta vasárnap a fent említett időpontban egy vitát követően bántalmaztak egy férfit a parkban, majd autóval elmenekültek.

Súlyos testi sértés bűntette és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt M. Csaba ellen, valamint V. György és M. Renáta ellen súlyos testi sértés bűntette és csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt indított eljárást, írják. Az elkövetőket őrizetbe vették.