Bors: Hajdu Péter ukrán üzlettársa valójában idénymunkás, aki sosem hallott Hajduról

Ha igaz, amit az Andy Vajna tulajdonába került Bors ír, akkor megütheti a bokáját Hajdu Péter. A lap ugyanis Kár­pát­alján megtalálta azt a titokzatos ukrán üz­letasszonyt, akiről a televíziós producer-műsorvezető úgy beszélt, hogy vele képzeli el a jövőt, akivel külföldi műsorgyártást tervezett, sőt már ötleteik is voltak. Csakhogy a Bors szerint egy magyar anyanyelvű, ukrán állampolgár adatait használták fel Hajdu cége, a Frizbi Entertainment Kft. és vagyona eltüntetésénél.

A céges papírok szerint Valentyna Leinart tavaly június 16-án az Egyesült Királyságban bejegyeztette a GB-UA Entertainment Ltd. társaságot, majd rá tizenhárom napra összeállt a Hajdú vezette céggel és ötmillió forint törzstőkeemelést hajtott végre. Hajdú részesedése a cégben ötven százalékra csökkent, majd a magyar üzletember 2016. december 11-én kiszállt a társaságból, ami így egyszemélyessé vált, az ügyvezető Valentyna Leinart maradt. A társaság vagyona a GB-UA Entertainment Ltd. kizárólagos tulajdonát képezi, ez a 2016. évi mérlegbeszámoló szerint a cég saját tőkéje, ami 498 327 000 forint volt.

A Bors beregszászi otthonában találta meg a nőt, akiről kiderült, hogy egyáltalán nem él luxuskörülmények között, ellenkezlőleg. Valentyna Leinart idénymunkás. De ami ennél is meglepőbb, hogy sosem hallott sem Hajduról, sem az angol cégről. "Nem ismerem Hajdú Pétert, soha nem találkoztam vele, soha nem volt közös cégünk. Sőt nekem cégem sem volt. Szakácsnő vagyok, de az utóbbi időben idénymunkából élek. Most is magyarba készülök, Somogy megyébe mennék gombát szedni. A munkát fólia- és üvegházakban végezzük, 600 forintot adnak egy órára" - mondta a lapnak.

A Bors szerint jegyzőkönyv készült róla, hogy 2016 december 11-én Hajdú és Valentyna taggyűlésen vett részt, ahol Hajdú átruházta az üzletrészét. Az ott született határozatot mindketten aláírták, sőt ügyvéd is ellenjegyezte. "Én biztos, hogy nem írtam alá semmit, hisz ott sem voltam. Mit mondott, december? Azt hiszem, akkor szedtük a fóliasátrakban az uborkát" - mondta a lapnak az ukrán nő.

A Bors szerint a titokzatos Valentyna, mint vezető, további két magyar cégben is megjelent. Az egyiket már törölték is, a másik a mai napig az ő neve alatt fut. Utóbbi érdi vállalkozás sikeres lehetett, mert Valentyna színre lépése előtt a cég nyert egy 50 milliós közbeszerzési pályázatot.

A Bors Haju Pétert nem kereste meg, ellenben a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, dr. Hegedűs László a a lapnak elmondta: az ukrán nő tagadása már önmagában elég az alapos gyanú megállapításához. Emiatt a büntetőeljárás megindítását a rendőrségnek már hivatalból el kellene rendelnie.