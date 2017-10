Kósa Lajos hibátlanul letette az esküt!

Cikkünk folyamatosan frissül.

Az országgyűlés mai ülésén napirend előtt a levezető elnök Latorcai János eredményes és sikeres munkát kívánt Gulyás Gergelynek, a Fidesz új frakcióvezetőjének. A kivételes lehetőséget kihasználva én is sikeres, eredményekben gazdag frakcióvezetést kívánok neki.

Az első napirend előtti kérdést az idősek világnapja lakalmából Sneider Tamás, a Jobbik képviselője tette fel, ő a nyugdíjak rendezését vetette fel, és az idősek tiszteletének szükségességéről beszélt. Rétvári Bence államtitkár lecsapta a magas labdát: mielőtt a Jobbik az idősök tiszteletét felveti a Parlamentben, próbálják meg a közösségi médiában is mérsékelni magukat. Ezzel Vona Gábor pártelnöknek a kormánypártok szerint a nyugdíjasokat gyalázó Facebook-posztjára utalt.

A nyugdíjastéma itt nem állt meg, a szocialista Korózs Lajos is köszönetét tolmácsolta az idős embereknek,majd a problémákról beszélt. Soha ki nem találnák, a nyugdíjkorhatárak merevségével kezdte, a nyugdíjak alacsony összegével folytatta, majd a nyugdíjasok egészségügyi ellátásának problémáiról és az időspolitikáról beszélt. Lehetne konszenzust találni, csak értelmes emberek értelmes párbeszédére van szükség. Ámen. Korózsnak Dömötör Csaba államtitkár válaszolt, egy kiadós bezzegazemeszpémitcsinálttal. Meg Vonázással. És ha már nála volt a mikrofon, odaszúrt még egyet a ma lemondott, "korrupt és megszorításmániás" Botkának is, majd higgadtan realista helyzetfelismeréssel már azt vizionálta, hogy az MSZP Gyurcsányt húzhatja elő a miniszterelnök-jelölti kalapból.

Ha nem lett volna elég, az LMP-s Schmuck Erzsébet az idősek méltóságának és megélhetésének védelméről beszélt. Schmuck az országot járva megtapasztalta az idős emberek tehetetlen dühét, és ezért hitet tett az LMP "idősügyi nemzeti minimumprogramja" mellett. Válaszában Rétvári Bence arra emlékeztetett, hogy Schmuck tagja volt annak a szocialista-liberális kormánynak, amelyik megszorításokat vezetett be (Schmuck a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt 2002-2003 között). Rétvári szerint 2010 óta tíz százalékkal nőtt a nyugdíjak értéke, és még rengeteg, a nyugdíjasokat segítő kormányzati eredményről számolt be.

Soltész Miklós (KDNP) következett, és ő végre nem a nyugdíjasokról beszélt. Hanem a Soros- tervről. Az embereknek tudniuk kell, mit akar Soros György, mondta Soltész Miklós. Gondolom azokra utalt, aki az elmúlt fél évet egy barlangban töltötték, de most gyorsan odakapcsoltak a parlamenti közvetítésre, hátha megtudnak valamit Soros György mesterkedéseiről. Szerencsére Soltész tudja, mit akar Tudjukki: egymillió menedékkérőt évente, a kerítések lebontását, a kötelező kvótákat, évi kilencmilliós segélyt a menekülteknek két évig. Aki válaszol: Rétvári Bence. Aki ezt most nem hallgatja végig: Miklósi Gábor, az Index tudósítója.

Fotó: Huszti István Soltész Miklós

Ezután Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője emelkedettk szóra. Szerinte kétségei voltak, hogy vállalja-e a posztot, de most, hogy lemondott az MSZP miniszterelnök-jelöltje, már örül, hogy elvállalta (nevetés). A baloldal káoszba süllyedt, egyebek mellett azért, mert már 2,5 éve sem látták, hogy a bevándorlás mennyire fontos. Aztán arról beszélt, hogy a baloldali politikusok 2015-ben arról beszéltek, hogy nem lesz kötelező betelepítési kvóta, most meg bezzeg mégis van. Majd hajbókolt kicsit ő is a nyugdíjasoknak.

Gulyásnak is Dömötör Csaba "válaszolt": a kormány sem érti, miért tagadja le az ellenzék a kvótákat vagy a Soros-tervet. Ugorjunk.

Fotó: Huszti István Gulyás Gergely

Örömhír a Parlamentből: Áder János aláírta Kósa Lajos miniszteri kinevezését. Már csak egy esküszöveg hibátlan elmondása és az esküokmányok aláírása választja el Kósát a tárca nélküli tárcavezetőségtől.

Sikerült!

Ezután Hende Csabát megválasztották az Országgyűlés törvényhozásért felelős alelnökének, mivel Gulyás Gergely e posztjáról frakcióvezetői kinevezése miatt lemondott. Hendét ugyanezzel a lendülettel a törvényalkotási bizottság elnökévé is megválasztották, ezt a posztot is Gulyás töltötte be. Ezután a képviselők az új bizottsági tagok névsorát is megszavazták.

Az első interpelláció Tóbiás Józsefé (MSZP). Tóbiás arra volt kíváncsi, mire költötte a kormány a rokkantnyugdíjasoktól 2012-ben elvett pénzt, és mit várhat ez a 200 ezer ember. Rétvári Bence válaszul szocialista politikusok 2007-2008-as felszólalásaiból idézett.