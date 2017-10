A pártelnök is arról beszél, Botkát meghekkelték

Bármelyik szocialistával beszéltünk hétfőn, mindannyian sokkolónak nevezték Botka László lemondását. Az MSZP miniszterelnök-jelöltje hétfő reggel jelentette be, hogy lemond a posztjáról, és kiszáll az országos politikából. A döntését azzal indokolta, hogy az ellenzéki oldalon sokan csak mandátumokat akarnak, nem Orbán leváltását, ráadásul átszőtte az ellenzéki pártokat, köztük az MSZP-t is „a politikai maffia”.

Botka döntésének hátteréről részletesen írtunk tegnap. A mostani távozás legfőbb oka az volt, hogy Botka stratégiája éppen múlt héten dőlt össze végleg, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy vagy arcvesztéssel, vagy távozással tud csak kijönni a politikai szituációból. Ám az utolsó cseppeket a pohárban – Botka utolsó nyilatkozatából is kiolvasható – a szocialista párti ellendrukkerei adták.

Több momentum is nyilvánvalóvá tette Botkának, hogy nem tudja érvényesíteni az akaratát, a pártvezetés nem teljesíti a kívánságait. Így pedig nagyon nehéz nekimenni az ellenzéki tárgyalásoknak is, pláne Orbán Viktor leváltásának. Az Index szocialista politikusoktól a következőket hallotta.

Botka például cserét szeretett volna a kampányfőnöki poszton. Jelenleg Tóbiás József volt pártelnök a kampányfőnök. Őt ugyan Botka nevezte ki, de némileg megromlott vele a kapcsolata, és Harangozó Tamást szívesebben látta volna ezen a poszton. Konkrét javaslat viszont nem kerülhetett semmilyen testület elé, mert Botkának többen jelezték, hogy nem támogatnák a váltást. Az, hogy ez a terve kudarcba fulladt, a múlt héten vált egyértelművé.

Molnár Zsoltról nem is szavazott az elnökség

Botka azt is szerette volna, ha a pártvezetés a sarkára áll, és alaposan kivizsgálja Molnár Zsolt elnökségi tag szerepét a Tarjányi Péter–Lattmann Tamás páros által elindított folyamatban. Lattmann Tamás éppen múlt héten borított, miszerint felkérték őt az MSZP vezetői korábban miniszterelnök-jelöltnek, és előjött Tarjányi Péter mozgalma is, amely Botka félreállítását tűzte ki egyik céljául. Az is kiderült, hogy Lattmannt Tarjányi „találta meg" jelöltnek, Tarjányi állítása szerint ezzel akkor bízta meg a szocialista párt, amikor még Tóbiás volt a pártelnök. (Az a Tóbiás, akit ugyebár Botka már nem akart kampányfőnöknek.)

Miután Tarjányi borított, Lattmann egy interjúban elárulta, hogy Molnár Zsolt adott neki felhatalmazást a médiaszereplésre. Az a Molnár Zsolt, akit Botka a nyáron árulónak nevezett, majd egy szegedi találkozójuk után a szavak szintjén kiegyezett vele. Tarjányi azon kívül, hogy médiavállalkozó (a nemrég újralapított Zoom.hu tulajdonosa), Molnár biztonságpolitikai tanácsadója és egyben barátja is.

Botka elvárta volna, hogy az elnökség etikai vizsgálat indítson Molnár ellen, még inkább, hogy elnökségi döntés legyen arról, hogy nem maradhat vezetői poszton Molnár Zsolt. Molnár viszont a pártvezetőknek azt bizonygatta, hogy nem ő áll Tarjányi mozgalma mögött, nem tudott a Botka-ellenes támadásról.

A kavarásoknak mindenesetre az lett a vége, hogy az elnökség hétfő reggel nem is szavazott Molnár Zsoltról. Ezt Molnár Gyula pártelnök a Népszavának el is mondta kedd reggel. „Molnár Zsolt azt állítja, hogy nem volt alakítója ezeknek az eseményeknek, az MSZP országos elnökségének többsége pedig elfogadta a magyarázatát. Az elnökségnek viszonylag korlátozottak a jogkörei ebben az ügyben. Nekem sem volt több lehetőségem.” Molnár azt is hozzátette, hogy

szavazásra sem tudtunk bocsátani ilyen kérdéseket, mert akkora támogatottsága sem volt.

Vagyis Botkának nyilvánvalóvá válhatott (a jeleket az elnökségi ülés előtt már érzékelte): hiába támadják őt kívülről, és hiába merül fel a gyanú, hogy a párton belül idézték elő a támadást, az elnökségre nem számíthat.

Molnár nem tagadja, hogy szerencsétlenül jött ki

Molnár Zsolt kedden az Indexnek azt mondta: korábban nem tudta, hogy Tarjányiék mozgalma Botka fejét akarja.

A mozgalomról annyit tudtam, hogy széles körű összefogás a NER leváltásáért, nem tudtam, hogy személyi kérdésekbe beleszól

– mondta. A szocialista politikus azt állítja, azzal sem értett egyet Tarjányiékkal, hogy Botkát félre kellene állítani.

Molnár szerint ő nem sértette meg az MSZP szabályzatát, arról pedig nem tehet, hogy egy barátja, azaz Tarjányi mit csinál. Viszont azt elismerte: ahogy Tarjányiék felléptek a médiában, az agresszív volt. Azt is mondta, bár előre tudta, hogy Tarjányi és Lattmann meg fog szólalni a médiában, de ő úgy tudta, hogy csak egy HVG-ben megjelenő cikket fognak cáfolni, ami arról szólt, hogy árnyékminiszterek lennének. Azt Molnár sem tagadja: szerencsétlenül jött ki, hogy éppen az egyik tanácsadója fúrja meg nyilvánosan Botkát.

Szétszakadt a párt

Ujhelyi István, a lemondását hétfőn szintén benyújtó alelnök a keddi Népszava-interjújában célzott arra, felháborította, hogy az elnökség még csak nem is szavazott a Molnár Zsolt elleni vizsgálatról. Ujhelyi azt mondta:

A vélt vagy valós vádak alól nem tisztázta magát, akinek kellett volna, így a párt sem tisztulhatott meg.

Vasárnap éjjel hoztam meg a döntést, hogy ha a hétfő reggeli országos elnökségi ülésen nem látom az elszántságot arra, hogy ez megtörténjen, akkor felállok.„ Ujhelyi hétfő reggel fel is állt.

Ujhelyi azt is kijelentette, hogy „a Botka László és Molnár Zsolt közötti, nyári feszültségkitörésben Botka László volt az, aki a párt egységét tartotta szem előtt”.

Az MSZP belső megosztottságát amúgy jól példázza az is, hogy néhány pártvezető múlt héten Brüsszelben járt, köztük Molnár Zsolt és Mesterházy Attila is, ám csak Szanyi Tiborral találkoztak, a másik EP-képviselőnek, a pártalelnöknek nem is szóltak, hogy ott vannak. Nem is volt találkozó. Ebben persze szerepet játszott Szanyi Tibor és Ujhelyi István párton belül jól ismert ellentéte, a két politikus gyakorlatilag nincs beszélő viszonyban egymással.

A pártelnök hekkelésről beszél

Fontos körülmény tehát Botka távozásánál, hogy a Molnár Zsolt elleni belső harcában – a jelek szerint – nem támogatta a pártvezetés. Molnár Gyula a Hír Tv Egyenesen című adásában hétfő este eleinte azt magyarázta Kálmán Olgának, hogy nem szabad túlértékelni a múlt heti Tarjányi–Lattmann-színrelépést Botka lemondásában, ám a beszélgetés vége felé már ő is hekkelésről beszélt. Hogy láthatóan „meghekkelték a szocialista pártot”, vagyis Botka Lászlót a múlt héten. És szerinte is lehet szerepe Botka visszalépésében Tarjányi és Lattmann színre lépésének.

Néhányan úgy érezték, eljött a pillanat, amikor picit nagyobbat kell csapni a rendszeren.

A Tarjányi–Lattmann párosról azt mondta, hogy szerinte ők „áldozatok vagy szervezők”. Kálmán Olga kérdésére sem árulta el, kinek az áldozatai, vagy kik kérhették szervezésre őket. Majd a riporteri kérdésre sem zárta ki, hogy belső árulók vannak a pártban:

– És ha házon belül kérték meg őket?

– Lelkük rajta.

Ennek ellenére sem Molnár Zsolt, sem más ellen nem indul vizsgálat az MSZP-n belül.