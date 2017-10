Népszavazás fog dönteni a bulinegyed sorsáról

A VII. kerület Erzsébetváros önkormányzatának képviselő-testülete október 3-i, szerdai ülésén tárgyalt egy sor, a bulinegyed (Belső-Erzsébetváros) turizmusával és vendéglátó helyeivel összefüggő ügyet. Több rendeletet is terveztek meghozni vagy módosítani, amelyek érintik az erzsébetvárosi vendéglátó egységek, szórakozóhelyek nyitvatartásának rendjét is. A legdurvább javaslat szerint minden helynek éjfélkor be kell zárnia. Ezekről a javaslatokról itt írtunk részletesebben.

Az ülésterem teljesen megtelt, voltak vendéglátósok, és voltak lakók is, akik a legdurvább szabályozás mellett álltak ki. Szét is osztottak egymás közt egy A4-es lapot, amelyre azt írták: D verzió, éjféli záróra, nincs más megoldás. A D a tárgyalt tervezetek elnevezéséből eredt, amelyek közül a D arról szól, hogy éjfélig lehessenek nyitva a bulinegyed szórakozóhelyei. A javaslatok között volt egy sor köztisztaságot, közbiztonságot javító javaslat, új vécék építése, meglévők felújítása. Ezek mindegyikét támogatta a testület. Az előterjesztésekről, illetve újabb ötletekről a szavazások előtt vitáztak a képviselők, leginkább az éjfélig nyitvatartás, illetve a népszavazás volt téma.

Az LMP-s Moldován László arról beszélt, hogy a bulinegyedben vészhelyzet van, amit azonnal kezelni kell, de a folyamat végén mindenkinek jól kell járnia: a lakóknak, a szórakozni vágyóknak és a vendéglátósoknak is. A fideszes kerületvezetés magára hagyta az embereket, de az állam is, ami sokat húz a turizmusból, miközben a negatív következményeket csak a kerület lakói viselik.

Csendháborítás, szeméthegyek, kábítószer, prostitúció jellemző most már a városrészre

– mondta. Ezért ő első körben azt javasolta, szavazzák meg a legszigorúbb verziót, az éjfélkor zárást.

A fideszes Benedek Zsolt arról beszélt, hogy a mostani javaslatok tartalmazzák az összes eddig felmerült ötletet mind a lakók, mind a civil szervezetek, mind a vendéglátósok részéről. Plusz hozzátette: népszavazást kezdeményeznek, hogy a lakók dönthessenek az őket érintő fontos dolgokban.

Nincs több fekve hányás, nincs több utcai hangoskodás, nincs tolerancia a drogterjesztéssel és prostitúcióval szemben

– mondta Benedek. Hutiray Gyula fideszes alpolgármester is azt mondta, nem lehet elkerülni, hogy népszavazásra vigyék a dolgot a kerületben, mert szerinte bármilyen testület hozna döntést, mindenképp sérülne valamelyik oldal érdeke. Így rá kell bízni a kerület lakóira. Viszont hozzátette, hogy a D verzió megölné Budapestnek ezt a részét.

A jobbikos Stummer János szerint a D verzió, miszerint éjfélig lehessenek nyitva a helyek, csak azt eredményezné, éjfélkor félrészeg emberek lepnék el a kerületet, akik a teljes lerészegedésen az utcákon, airbnb-s lakásokban dolgoznának tovább, ami sokkal nagyobb káosszal járna. Ő azt javasolta, költsenek még többet a közbiztonságra és köztisztaságra. És ő is népszavazás kiírását kezdeményezte.

A szocialisták támogatták, hogy a D verziót szavazzák meg, és ők is népszavazással folytatnák a kerületi problémák feloldását. A baloldali Nagy Andrea is arról beszélt, hogy radikális döntést kell hozni, a helyzet tarthatatlan. A szocialista Molnár István azt mondta, 133 lakóval beszélt, akiknek 84%-át a szemét, 78%-át a zaj zavarta legjobban, és a 133-ból 110 szerette volna, hogy éjfélkor zárjanak be ahelyek, így ő sem tud mást támogatni, mint a D verziót.

Felszólalt az Élhető Erzsébetváros Egyesület egyik tagja is, aki elmondta, hogy amikor alapvető jogok sérülésével szemben a profit áll, „akkor nincsen de”. Majd kiosztott egy 30 oldalas angol nyelvű egészségügyi tanulmányt, ami arról szólt, milyen egészségügyi kockázatnak vannak kitéve bulinegyedbeli lakókként: fáradtság, depresszió, sérülések után lassabb regeneráció, agysejtek pusztulása, cukorbetegség, magas vérnyomás, agyvérzés, elhízás.

Német G. Dániel, a Budapest Éjjel nevű szervezet projektmenedzsere arról beszélt, hogy azért jött haza külföldről, mert végre Budapest jó hely, ahol lehet közösségi életet élni. Ha ezt megszüntetik, akkor sok ezer állás is megszűnik, és több százezer fiatal szórakozási lehetősége. Szerinte is a népszavazás a legjobb ötlet, és megkérte a jelenlévőket, hogy gondoljanak a fiatalságukra.

Erre reagálva egy idős kerületi nő is felszólalt, aki elmondta: remek fiatalsága volt, jól szórakoztak, mégsem volt ekkora rumli, kupleráj. És egy vicc, hogy még a vécékből is pálinkázót csinálnak, a lépcsőházban pedig fiatalok szexelnek. A rendőrök meg nem tehetnek semmit.

Vattamány Zsolt fideszes polgármester végül elmondta, a probléma valós, ezért szeretnének népszavazást.

Végül szavaztak. Az eredmény: majd lesz népszavazás a kerületben a jobbikos képviselő javaslata alapján, de egyelőre nem tudni, hogy mikor. Megszavazták a közbiztonsági és köztisztasági változtatásokat és beruházásokat, illetve több pénzt a rendfenntartásra. És nem szavazták meg az éjfélkor zárást. Illetve nem szavazták meg a többi, nyitvatartással és egyéb szabályozással kapcsolatos előterjesztést sem. A népszavazás valamilyen módon biztosan tartalmazni fogja a szórakozóhelyek nyitvatartását.