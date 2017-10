Czeglédy-ügyben a hatóság nem tudja, hol a pénz

A Csongrád Megyei Főügyészség jogsegélykérelemmel fordult az osztrák hatóságokhoz a Czeglédy-ügyben. Czeglédy Csabát, az MSZP szombathelyi önkormányzati képviselőjét, a párt egyik ügyvédjét június 14-én vették őrizetbe, és a rendőrség az állami költségvetésnek több mint 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítja.

Az ügyészség közleménye szerint a „bűncselekményből származó vagyon elkobzása érdekében 2017. június 27. napján Ausztriában, egy a magyar határhoz közeli kisvárosban lévő bankfiókban Dr. Czeglédy Csaba nevére nyitott széfben lefoglalásra került közel 1 kg aranyrúd” (~ 11 millió forint az értéke).

Az ügyészség nem résztelezett kérdéseket is feltett az osztrák partnereknek, továbbá a „főügyészség a jogsegélykérelmében annak tisztázását is kérte az osztrák igazságügyi hatóságoktól, hogy Dr. Czeglédy Csaba rendelkezik-e Ausztriában bármely pénzintézetnél bankszámlával, vagy értékszámlával.” Azt is írják, hogy az adóhatósággal egyetemben „a bűncselekményből származó vagyon elkobzásának biztosítására mindezidáig bankszámlák zár alá vételére, más személyek tulajdonában álló ingatlan zár alá vételére, céges ingatlanok zár alá vételére, kötvények lefoglalására és a már említett aranyrudak lefoglalására került sor”.