Gyurcsány: O. V., 54 éves budapesti lakos a bűnös, felbujtó, galád ember

Botka alig háromnapos bukásával Gyurcsány Ferenc már olyan boldognak érezheti magát, mintha egy előrehozott választást nyert volna. Olyan boldog is. Botka visszalépése utáni napokban körbeturnézta a tévéket, lapoknak nyilatkozott, vagy adott interjút, és ezekben a szerepléseiben minden volt: Botka magát buktatta meg, őket akarta felfalni, sőt, Orbánhoz hasonló diktatórikus eszközökkel élt. Az MSZP-t most már nemhogy behozhatja a DK, de meg is előzheti. Legutolsó 24.hu-s interjújában pedig már osztott-szorzott, hogy akkor ki lesz majd a miniszterelnökjelölt, ha győz a "demokratikus ellenzék".

DK-sok már eddig is mondták, hogy vidéki rendezvényeken mindig odamentek a helyi MSZP-sek, akik nagyon szívesen csinálnának a Gyurcsánnyal bármit, csak ott fent, tudjátok, nem nézik jó szemmel. Hát most, hogy ott áll egy lefejezett MSZP, el lehet képzelni, hogyan viselkedhet az egykori MSZP-vezető és miniszterelnök a helyi MSZP-sekkel. Nagyjából, mintha ő lenne a főnökük, és egyetlen reménységük. És hát micsoda megfogalmazás Gyurcsánytól:

Stabil, VISZONYLAG erős MSZP nélkül nincs kormányváltás.

Szerda este lakossági fórumot tartott Gyurcsány Budaörsön, kíváncsiak voltunk, hogy ott szemtől-szembe hogyan interpretálja a számára boldog történéseket az embereknek. Az elmúlt napokban kitombolhatta már magát, hiszen eléggé visszafogott volt, Botka László neve el sem hangzott (persze miért hangzott volna el, hát hol van már az az ember?). El is mondta, hogy az MSZP mostani történésénél némi káröröm belefér, de csak az első napon, aztán ki kell józanodni. Összefoglalta a választási stratégiát is, azt, amit egyébként ő már régóta mond, de most megszerezte hozzá az MSZP-t is: külön lista legyen, de közös jelöltek induljanak a Fidesz és a Jobbik jelöltjeivel szemben mindenhol.

És hát hogy majd ki fogja eldönteni, hogy hol, kinek a jelöltje erősebb? Az interjúban választási szakértőkről beszélt, itt már inkább arról, hogy ezt majd az erősebb fél harcolja ki. De tökéletes volt, hogy jelen volt az MSZP helyi jelöltje, és a párt elnökségi tagja, Bárány Balázs is, akinek jelenlétét külön kiemelték a fórum elején, nagy tapsot is kapott, a végén elmondta, hogy milyen szuper lesz az együttműködés, az együtt kampányolásban pedig már gyakorlatuk is van (hehe), miközben Gyurcsány egy húsz perccel korábban még arról beszélt hangosan, hogy ki tudja, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz a Balázs lesz a jelölt, hanem a DK-s jelölt indul majd. Persze ilyen ez a koordinálás. A DK elnöke hozzátette a mestermondást:

Nyugalom elvtársak, több megértés, jobb egészség!

Gyurcsány beszélt minden fontosabb témáról: oktatás, amihez nem kellett volna nyúlnia a Fidesznek, mégis megtette, egészségügy, amihez hozzá kellett volna nyúlnia a Fidesznek, de nem tette. Paksról, amit attól függően kell leállítani, vagy korlátozni, hogy hol tart épp, amikor nyer a demokratikus ellenzék, illetve a "Gulyás Marci-féle sikerről", hogy egy igazságosabb választási rendszer részleteiben is meg tudott egyezni egy csomó párt. Ehhez persze hozzátette újra a mindig hangoztatott kitételüket: ne szavazhasson, aki nem életvitelszerűen él Magyarországon.

Gyurcsány óriási hévvel mondta, hogy nem lesz elszámoltatás, nem fog börtönt ígérni politikai ellenfeleinek, mert nem hisz benne, az egy olyan világot hozna, amiben ártatlan emberek is börtönbe kerülnek. Majd hozzátette, hogy a politikai elszámoltatás maga a választás, és egyébként is

minden elszámoltatási biztos belebukott a munkájába!

– mondta Gyurcsány, majd abban a pillanatban kiszúrta a közönség soraiban Keller Lászlót, és hirtelen hozzátette, hogy "jajj, de hülye vagyok, Keller Laci nem azért nem tudott sikeres lenni, mert személyében nem volt sikeres, hanem a rendszer a hibás". És az elvvel amúgy is probléma van. De azért legyen meg, mit mondott akkor Keller a sikertelenségéről: Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc sem támogatta kellően a korrupció elleni harcát; nem álltak mellé, a kényelmesebb utat választották, és inkább a szőnyeg alá söpörték a problémát.

Azt hitte, hogy Gyurcsány nem is beszélt Orbán Viktorról? Most azon túl, hogy konkrétan kétszer is utalt rá viccesen, hogy neki nincs akkora pocakja, mint Orbánnak, sokat beszélt róla, a maga megszokott látomásos költészetében, körmondataiban. Nézzünk párat:

Orbán

Orbán büszke arra, hogy, (...) egy bárdolatlan alak. Nyelve, kultúrája, közelítésmódja, nem csak politikailag inkorrekt, hanem erkölcsileg és emberileg is inkorrekt.

Orbán

Orbán, lelkünk rosszabbik felének megtestesítője, a Shakespeare-drámában maga lenne III. Richárd.

Orbán

Az a probléma, hogy a gonoszsága egyelőre működik. Nem szeretném, hogy ha azt hinnék, hogy ez egy mentális probléma. Vagy hogy egy tehetség nélküli ember. A tehetségét a rossz szolgálatába állítja.

Orbán

Hölgyeim és uraim! Nem a teremtő adta nekünk ezt a világot, nincsen kőtáblába írva, nem a balsors, amely régen tép bennünket, hanem időnként a kicsinyesség, a középszerűség, a félelem, meg hát a mestestesült, megszemélyesült átok...

Orbán

Rosszhiszemű, csalárd politikai praktikájának csapdájába csalja az országot.

Orbán

Nem az őcsényiekkel van a baj, akiknek előhívták az elmúlt években a félelem rettenetét, és előjöttek az ősi ösztönök (...) az igazi bűnös ebben a felbujtó, az izgató, a galád ember O. V., 54 éves budapesti lakos

Gyurcsány szerint egyébként többet gyurcsányoztak bizonyos körökben az utóbbi időben, mint orbánoztak, de nem bánja. Ha nem gyurcsányoznak két hétig, már hiányzik neki, Soros Györgyre pedig haragszik, mert mióta ott van a palettán, ő lekerült a fő ellenségek tablójáról. Márpedig egy valamit nagyon nem szeretne: kikerülni a fókuszból.