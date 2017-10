Most olyanok is kaphatnak díjat, akik tényleg megérdemlik

Tavaly indította el Twickel György, Twickel-Zichy Mária Terézia grófnő fia a Jószolgálat-díjat, amit olyan önkénteseknek, hivatásos szociális munkásoknak, szervezeteknek vagy közösségeknek adnak, akik áldozatos munkával segítenek a rászorulóknak. A második alkalommal meghirdetett díj apropójából szabadtéri kiállítást rendeztek a budapesti Március 15. téren, illetve elkezdődött a jelölés is a díjakra.

A legelső díjazottak között van olyan, aki több mint két évtizede segít hátrányos helyzetű roma családoknak, illetve olyan önkéntes civil közösség, melynek tagjai rászorulók csomagjait szállítják önkéntesen. Itt a tavalyi díjazottak névsora:

Életműdíj – Somos László

Civil közösségi kategória – Szociális Csomagküldő Mozgalom (SZOCSOMA)

Családokért végzett szociális munka egyéni kategóriája – Juhász Péter

Családokért végett szociális munka intézményi kategóriája – Szent Imre Iskolaház

Kisebbségekért végzett szociális munka egyéni kategóriája – Raffael István

Kisebbségekért végzett szociális munka intézményi kategóriája – SZIA InDaHouse Hungary

Fogyatékkal élőkért végzett szociális munka egyéni kategóriája – Magyar László

Fogyatékkal élőkért végzett szociális munka intézményi kategóriája – Fogd A Kezem Alapítvány

Idősekért végzett szociális munka egyéni kategóriája – Kiss Pál

Idősekért végzett szociális munka intézményi kategóriája – Dr. Szántó László Szeretetotthon

Hajléktalanokért végzett szociális munka egyéni kategóriája – Gróf András

Hajléktalanokért végzett szociális munka intézményi kategóriája – Periféria Egyesület Különdíj – Brandt Viktor

A díjazottakat a hét nagy jótékonysági szervezetből álló zsűri választja ki, a félmilliótól kétmillió forintig terjedő juttatás mértékéről a Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány kuratóriuma dönt.

Idén új nagykövetei is lettek a 2017-18-as évnek, méghozzá Lackfi János költő és Ónodi Eszter színésznő. Lackfi egy nagy monológgal kezdett arról, hogy igenis mindenki tud adni valamit, még akkor is, ha esetleg nyaktól lefelé megbénult. Ónodi előtte arról beszélt, hogy egy kivételtől eltekintve soha nem szokott elvállalni ilyen megkereséseket, de ebben az esetben azonnal igent mondott. Vele később mi is beszéltünk, és elmondta, hogy a jelenlétével szeretné felhívni a figyelmet ennek az ügynek, díjnak a fontosságára. Mivel az ilyen díjak gyakran azokat a civil szervezeteket is érintik, akik ellen a kormány háborút indított, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy Ónodi hogyan vélekedik a témáról.

"Nem gondolom, hogy azok az emberek, azok a szervezetek, akiknek a képeit itt látjuk, bármilyen ügynökök lennének. Rendes, civil, elhivatott emberek, akik tényleg az életüket tették fel arra, hogy másoknak jó legyen. Az ilyen akciókkal talán le lehet csillapítani a mostani hisztériakeltést, ami az ilyen szervezetek ellen zajlik. Ha az emberek megnézik az itt kiállított képeket, akkor látják, hogy valós szegény embereken segítenek valós szociális munkások. Ezek nem beállított képek, nem manipulációk, amiket sokszor híresztelnek ilyen-olyan emberek, hanem tényleg megtörténtek, és talán ettől mások is belátják, hogy igenis léteznek ezek a problémák" – mondta nekünk Ónodi a helyszínen.

Október 4-től már jelölni is lehet a Jószolgálat-díjra, méghozzá ezen a linken. A jelölés 2018. január 31-ig tart.