Bruttó 520 ezerért keresnek óvónőt Borsodba

Akár pályakezdő óvónőt is keresnek Tornanádaskára, a polgármester Facebook-posztja szerint 350-520 ezer forint közötti bruttó fizetést is zsebre tehet, aki elmegy oda dolgozni. Erről a csütörtöki RTL Híradó számolt be. (A netes bérkalkulátorok szerint ez nettó 232-345 ezer forint, ha nincs egyéb kedvezmény)

A riportban egy szakértőtől elhangzik, nagy meglepetést persze nem okozva, hogy ez nagyon jó fizetésnek számít Borsodban, ennyit a tapasztaltabb mérnökök keresnek, az átlagfizetés 250 ezer forint. A polgármester nem akart nyilatkozni.

A pedagógusszakszervezet miskolci tagja is nyilatkozott, ő is azt mondta, hogy ez nagyon ritka bérnek számít, és minden bizonnyal az óvónőhiány miatt csábítanak ekkora pénzzel dolgozót a 70 gyerekes óvodába.