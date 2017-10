Sem az ÁSZ, sem az ügyészség nem vette észre, hogy változott a törvény

Már nincs hatályban az a szakasz az egyesülési törvényben, ami konkrétan utalt arra, hogy az ügyészség törvényességi ellenőrzési hatáskörében bírósághoz fordulhat egy párt működésével kapcsolatban. Egy erre való utalás azonban benne maradt a párttörvényben, és így az Állami Számvevőszék szerdán mégis az ügyészséghez fordult.

Az ÁSZ eljárásának problémájáról Schiffer András ügyvéd, az LMP korábbi elnöke beszélt a Lánchíd rádió péntek reggeli adásában. A Jobbik esetleges megszüntetésének lehetőségét csütörtökön a kormányközeli Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója lebegtette meg a köztévében.

A pártörvény 10 paragrafusának 4. pontja szerint ha " az Állami Számvevőszék azt észleli, hogy a párt gazdálkodása körében jogellenesen járt el, felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Súlyosabb törvénysértés esetén, vagy ha a párt nem tesz eleget a felhívásnak, az Állami Számvevőszék elnöke az ügyész Ectv. 11. § (3) bekezdésének megfelelő eljárását indítványozza."

A párttörvény tehát az egyesülési törvényre (Ectv) hivatkozik, amely korábban súlyos esetben valóban lehetővé tette egy párt megszüntetésének kezdeményezését az ügyészség felé. Csakhogy az Ectv. 11 paragrafusának 3. bekezdését a parlament egy éve hatályon kívül helyezte. Schiffer szerint a párttörvényben azért maradhatott benne a hivatkozás, mert annak módosításához kétharmad kell, így azt nem akarta bolygatni a Fidesz-KDNP frakció.

Az egymásnak ellentmondó jogszabályok ténye nem változtat azon, hogy az ügyészségnek van ellenőrzési jogköre a pártok működése felett. A kérdés az, hogy mivel az ügyészség a nyomozás megindításáról szóló közleményében épp az ÁSZ beadványára hivatkozott (tehát feltehetőleg ők sem vették észre a jogszabályváltozást), egyelőre nem világos, hogy mi lesz az ügy kifutása. Az Állami Számvevőszék feltehetőleg jobban tette volna, ha közvetlenül a bírósághoz fordul.

Az ÁSZ kedden számolt be arról, hogy augusztus 10-én megkezdte volna a párt gazdálkodási adatainak ellenőrzését, de a Jobbik nem működött vele együtt, ezért az ügyészséghez fordult. A Fővárosi Főügyészség pénteken bejelentette: az ÁSZ beadványa alapján nyomozást rendeltek el ismeretlen tettes ellen a Jobbik számvevőszéki ellenőrzésével összefüggésben. Volner János, a Jobbik frakcióvezetője ugyanakkor azt mondta: minden alkalommal eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek, és törekedtek az együttműködésre az ÁSZ ellenőreivel.

A Jobbik esetleges megszüntetésének lebegtetése Schiffer szerint tehát blöff. A Lánchíd rádióban azt mondta: a párt elleni támadásnak szerinte nem a Jobbik százalékban mért támogatottságához vagy a közelgő választásokhoz van köze. Azt a vörös vonalat ugyanis az elmúlt 27 évben egyetlen kormány sem merte meglépni, hogy betiltson egy rivális pártot.

Schiffer szerint itt nem egy egyszerű politikai ellenfélről vagy pártról van szó, hanem Simicska Lajosról, és ilyenkor "a Fidesz politikájából kivész a racionalitás". Schiffer úgy fogalmazott: "az ország szégyene, hogy Orbán és Simicska párharcát most 10 millió ember szenvedi el", jóllehet "a hatalom és a pénz megszerzésében ők tettestársak voltak":

ez a sztori nem a Jobbik százalékairól szól, hanem arról, hogy tudja ez a két ember egymást lemészárolni.

Jobbik: Orbán-terv

Frissítés 14:20-kor: A Jobbik közleményben reagált a kialakult helyzetre, ebben Orbán-tervről beszélnek, aminek célja a Jobbik megállítása. „A fideszes kormányhivatalok, a fideszes álcivilek, a fideszes Állami Számvevőszék után a fideszes ügyészség is bekapcsolódott az Orbán-terv végrehajtásába, ami arról szól, hogy a sajtószabadság, a szólásszabadság betiltása után a Fidesz be akarja tiltani egyetlen kihívóját, a Jobbikot. Azt a kormányváltó erőt, amelyet nem hálózott be a fideszes maffia. A mai napon az 50-es évek koncepciós eljárásait idéző módon az ügyészség az ÁSZ kamuindokai alapján nyomozást rendelt el, mondván, nem működünk együtt az ÁSZ-szal" - írja a párt.

Hozzáteszik, hogy ők mindenben együttműködnek a számvevőszékkel, de az ÁSZ nem akar velük együttműködni. "A Jobbik gazdasági igazgatója levélben kereste meg az ÁSZ-t, Volner János frakcióvezetőnk pedig személyes találkozást kezdeményez Domokos Lászlóval, az intézmény elnökével, hogy a Jobbik és az ÁSZ kapcsolata visszatérjen a szakmai síkra" - írják.

