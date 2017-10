Fél éve nem működik a lift egy újpalotai rendelőintézetben

Fél éve nem működik a lift egy újpalotai egészségügyi intézményben – derült ki a péntek esti RTL Klub-híradóból.

A Zsókavár utcai (egyébként felújított) rendelőintézeten háziorvosi rendelések, hallásvizsgálat és fogászat is van, valamin itt működik az ügyelet is. Csakhogy mióta tavasszal műszaki miatt kigyulladt a lift, a mozgássérültek nem tudnak feljutni az emeleti rendelőkbe, mivel a felvonót az elmúlt fél év során nem sikerült megjavíttatni. Az RTL riportjából kiderül, a kerekesszékes vagy mankóval közlekedő betegekhez az orvosok járnak le a földszintre vizsgálatra.

Az intézet gazdasági vezetője arról számolt be, a lift megjavításával megbízott kivitelező először az eredeti, majd a meghosszabbított határidőt is lekéste. Most már valószínűleg nem várnak rá tovább, megbíznak egy új kivitelezőt, hogy fejezze be a munkát, azt azonban nem tudták megmondani, mikorra lehet kész a lift.