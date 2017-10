Pozitív plakátokkal reagálna a sorosozásra a Momentum

"Másképp látjuk, mint a kormány: szerintünk a jövőnkkel kell foglalkoznunk, nem a gyűlöletkeltéssel. Nem hagyhatjuk, hogy egymás ellen uszítsanak minket, ezért pozitív üzenettel szólítjuk meg az embereket" - fogalmaz a Momentum közleménye, melyben arra vállalkozik a párt, hogy "pozitívra változtassák az utcák képét".

A Soros-tervről szóló nemzeti konzultációra válaszoló párt felemlegeti, hogy az “Indítsuk be Magyarországot!” kampánnyal már megmutatták, hogy "a közösség erejével ki tudunk állni a gyűlölet ellen". Akkor 11 millió forintot gyűjtöttek össze és 455 helyre raktak ki plakátot, most is várják az adományokat.