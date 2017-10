Egy szögbe próbál kapaszkodni a Teréz körúti robbantó védője

Érdekes védekezéssel állt elő a Teréz körúti robbantással gyanúsított férfi, P. László védője. Szikinger István szerint nincs kizárva, hogy azt a zsaroló e-mailt, amelyben egymillió eurót követelt a Belügyminisztériumtól, nem P. László írta. Szikinger szerint azért nem, mert a levélben a szög szó "szegnek" van írva, márpedig szerinte védence mindig szögnek ejti a szöget.

De nem csak ez ütött szöget az ügyvéd fejébe, aki a Blikknek elmondta azt is, nem tartja kizártnak, hogy valaki más is használhatta P. László számítógépét. Az írásban egy helyesírási hiba is van, amire szerinte éppen P. László hívta fel mindenki figyelmét. "Aki azonban ilyet észrevesz, nem hiszem, hogy maga vétette a hibát" - mondta az ügyvéd a lapnak.

Tavaly szep­tember 24-én egy hátizsákba rejtett házi készítésű bomba életveszélyesen megsebesített két rendőrt a Teréz körúton. A bűncselekménnyel P. Lászlót gyanúsítják. A férfi először tagadta, hogy bármi köze lenne a robbantáshoz, később azonban beismerő vallomást tett. A Blikk információi szerint a börtönben édesapja és testvére továbbra is látogatja, s hisznek ártatlanságában.