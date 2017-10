Álkommandósok csaltak ki pénzt egy vállalkozótól

A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársának adta ki magát öt férfi, hogy több tízmillió forintot csaljon ki egy vállalkozótól Somogy megyében - mondta el az M1 Híradójának Csapó Gábor, a Somogy Megyei Főügyészség szóvivője.

Az öt férfi a TEK munkatársának kiadva magát a kapcsolataira hivatkozva azt ígérte egy vállalkozónak, hogy 80 millió forintért megnyerhet egy több százmilliós közbeszerzési pályázatot. A csalók fekete kommandós ruhába öltöztek, az igazira a megtévesztésig hasonlító fegyverutánzatok voltak náluk, és egy olyan autót is beszereztek, amilyet a TEK műveleti egységei is használnak, kék villogót is felszereltek rá. A csalást a Nemzeti Védelmi Szolgálat leplezte le. Az öt férfit a Terrorelhárítási Központ fogta el múlt pénteken.

A Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kezdeményezte az öt gyanúsított előzetes letartóztatásá, amit hétfőn elrendeltek.

A rendőrség még vizsgálja, hogy az álkommandósok hány vállalkozót csaptak még be több százmilliós megrendelés ígéretével.